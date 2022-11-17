Суд лишив сквотерів у будинку мільярдера з РФ в Амстердамі

Засновник російської компанії "Яндекс" Аркадій Волож перебуває під санкціями Євросоюзу, в'їзд до Нідерландів йому заборонений. Наприкінці жовтня в будівлю, що йому належить, в Амстердамі вселилися сквотери.

Суд у Нідерландах не став виселяти сквотерів, які самовільно заселилися в будинок засновника російської компанії "Яндекс", мільярдера Аркадія Воложа в Амстердамі. Про це повідомили 16 листопада місцеві видання Het Parool і NRC .

Сквотери вселилися в порожній будинок недалеко від центру міста наприкінці жовтня. Вони вивісили банери проти війни та капіталізму. "Права мільярдерів, які розглядають наші міста як інвестиції, захищені краще, ніж права вразливих людей, які хочуть мати дах над головою", - пояснювали нідерландці підстави для захоплення приміщення. Ділове видання Forbes оцінює капітал російського підприємця у 2,3 мільярда доларів.

Адвокат Воложа пояснював, що в будівлі триває ремонт, і це дає змогу залишити її без мешканців на тривалий час: у звичайних випадках, за нідерландськими законами, нерухомість не повинна стояти порожньою понад пів року. Такі заходи в країні вжили через дефіцит житла. Сквотери наполягали на тому, що Волож після ремонту збирається здавати в цьому будинку квартири, оскільки в березні 2020 року кількість поштових адрес збільшилася з двох до трьох. Адвокат заперечив, що його клієнт, навпаки, має намір періодично жити в Амстердамі зі своєю сім'єю.

Суд відхилив позов Воложа, вказавши, що той перебуває під санкціями Європейського Союзу за співпрацю з російською владою, яка розв'язала війну проти України, і не має права приїжджати до Нідерландів або отримувати прибуток від оренди. Крім того, після ремонту вартість будинку, а отже і статки його власника, зростуть, що теж заборонено санкціями.

Волож тривалий час працював на керівних посадах у компанії "Яндекс", яка, зокрема, за запитом влади РФ видає їй особисту інформацію користувачів, а також сприяє цензурі в Росії, формуючи новинну стрічку тільки з державних ЗМІ. Одразу після включення до санкційних списків Волож звільнився з "Яндекса" і заявив, що оскаржуватиме обмеження.

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