PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього

У міжнародному порівнянні українські школярі опинилися приблизно в середині списку, який складається з 79 учасників. Це випливає з результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, оприлюднених у вівторок, 3 грудня. Оцінювалися читацька та математична компетенції, а також знання у сфері природничих наук.

За показником читацької компетенції - здатності розуміння й інтерпретації текстів, з якими школярі матимуть справу в повсякденному житті, - 15-річні учні українських шкіл набрали в середньому 466 балів із 1000 можливих. При цьому середній показник для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) складає 487 балів. Таку ж кількість балів, як і Україна, отримала Туреччина. Найближчими сусідами України у рейтингу за цим показником є Ізраїль та Люксембург, які набрали 470 балів. Найгіршою є ситуація у філіппінських школярів, які в середньому набрали 340 балів. А найкращий показник у китайських школярів - 555 балів. Щоправда, у випадку КНР дослідження проводилося не по всій країні, а лише у чотирьох провінціях.

За показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали при середньому показнику для країн ОЕСР в 489 балів. Тут найближчими сусідами України знову ж таки є Туреччина (454 бали), а також Греція і Кіпр (451 бал). Лідером рейтингу за цим показником є школярі чотирьох китайських провінцій (591 бал), на останньому місці - діти з Домініканської Республіки (325 балів).

У сфері природничих наук українські школярі в середньому отримали 469 балів, у той час як середній показник для держав ОЕСР складає 489 балів. Подібні результати отримали також Білорусь (471 бал) та Туреччина (468 балів). Учні шкіл у чотирьох китайських провінціях лідирують з показником у 590 балів, а учні навчальних закладів у Домініканській Республіці в середньому здобули лише 336 балів - це найнижчий показник.

У дослідженні PISA 2018 взали участь 79 країн чи економічних систем, адже, наприклад, у випадку Китаю, окрім чотирьох провінцій країни, окремо оцінювалися успіхи учнів у Гонконгу чи Макао.

Дослідження PISA проводиться ОЕСР кожні три роки. У ньому беруть участь 15-річні школярі, які на час проведення опитування навчаються щонайменше у сьомому класі. Дослідження має на меті визначити рівень трьох компетентностей учнів: у читанні, математиці та природничих науках. Також дослідники опитують школярів про умови їхнього життя, аби встановити, які фактори впливають на успішність дітей.

Уперше дослідження було проведено у 2000 році. З того часу до нього приєдналася значна кількість країн, які не є членами ОЕСР. Україна, яка також не є членом організації, цього разу вперше долучилася до дослідження.

Міністерка освіти України Ганна Новосад заявила 11 листопада, що результати PISA 2018 стануть для української влади "відправною точкою", за допомогою якої у подальшому можна буде вимірювати успіхи у сфері освіти.