Під Верховною Радою сталися сутички: поліція відтіснила мітингувальників

Під стінами Верховної Ради в центрі Києва, де триває акція протесту підприємців, у вівторок, 17 листопада, виникли сутички. За даними пресслужби поліції Києва, дехто з учасників акції почав ламати огорожу, щоб пройти на охоронювану територію поряд з парламентом.

"Щоб відновити правопорядок, правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці у Facebook.

Також правоохоронці зазначили, що діям кожного з учасників, які вдалися до провокацій і правопорушень, буде надано правову оцінку. "Поліцейські у межах своїх повноважень припинятимуть будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності", - додали в поліції. Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали одного з учасників акції протесту під ВР за протиправні дії.

Затриманий під час сутичок, що сталися впродовж акції протесту під Верховної Радою

17 листопада у центрі Києва відбуваються дві акції. О 9:00 біля будівлі Кабінету Міністрів України розпочалася акція протесту за участю підприємців і представників бізнесу "Кабмін на карантин!" Організатори - об'єднання підприємців "Рада Міст Захист ФОП".

Дещо згодом - о 9:30 біля Верховної Ради розпочалася акція малих підприємців "Право на працю!" з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого та мікробізнесу, а також ухвалити законопроекти №3853-1(2) та №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - рух "SaveФОП", нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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