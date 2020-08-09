 Під Верховною Радою сталися сутички: поліція відтіснила мітингувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Під Верховною Радою сталися сутички: поліція відтіснила мітингувальників

Учасники акції протесту під стінами ВР стали ламати огорожу, на що втрутилися поліцейські й відтіснили мітингувальників, повідомили в Нацполіції.

Акція протесту під Верховної Радою

Акція протесту під Верховної Радою, 17 листопада

Під стінами Верховної Ради в центрі Києва, де триває акція протесту підприємців, у вівторок, 17 листопада, виникли сутички. За даними пресслужби поліції Києва, дехто з учасників акції почав ламати огорожу, щоб пройти на охоронювану територію поряд з парламентом.

"Щоб відновити правопорядок, правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці у Facebook.

Також правоохоронці зазначили, що діям кожного з учасників, які вдалися до провокацій і правопорушень, буде надано правову оцінку. "Поліцейські у межах своїх повноважень припинятимуть будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності", - додали в поліції. Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали одного з учасників акції протесту під ВР за протиправні дії.

Сутички під Верховної Радою

Затриманий під час сутичок, що сталися впродовж акції протесту під Верховної Радою

17 листопада у центрі Києва відбуваються дві акції. О 9:00 біля будівлі Кабінету Міністрів України розпочалася акція протесту за участю підприємців і представників бізнесу "Кабмін на карантин!" Організатори - об'єднання підприємців "Рада Міст Захист ФОП".

Дещо згодом - о 9:30 біля Верховної Ради розпочалася акція малих підприємців "Право на працю!" з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого та мікробізнесу, а також ухвалити законопроекти №3853-1(2) та №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - рух "SaveФОП", нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Верховна Рада не підтримала скасування "карантину вихідного дня"

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