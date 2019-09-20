 Запровадження касових апаратів для ″спрощенців″ відкладуть до 2022 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Новини

Запровадження касових апаратів для "спрощенців" відкладуть до 2022 року

Фракції Верховної Ради України домовилися відтермінувати обов'язкове використання касових апаратів "спрощенцями" до 1 січня 2022 року, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков (архівне фото)

Верховна Рада України за домовленістю всіх фракцій планує в середу, 4 листопада, проголосувати за відтермінування обов'язкового використання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій - РРО) "спрощенцями" до 2022 року.

"Було прийнято одноголосно позицію, щоб відстрочити застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року. Це консолідована позиція всіх фракцій і депутатських груп", - заявив у вівторок, 3 листопада, спікер парламенту Дмитро Разумков, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт про відстрочку РРО мають зареєструвати 3 листопада, а в середу буде дано доручення комітету невідкладно його розглянути і відразу винести в зал для голосування. "Я переконаний, що ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюся, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - зазначив Разумков.

Згідно з раніше прийнятими законами, з 2021 року РРО зобов'язані використовувати фізособи-підприємці другої-четвертої груп у певних видах діяльності, а з 1 квітня 2021-го - незалежно від видів діяльності. Для спрощення і здешевлення роботи з касовими апаратами 1 серпня був запущений програмний РРО, який можна встановити на будь-який гаджет.

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