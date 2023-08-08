Петер Стано: ЄС не може дати Україні гарантії безпеки

Євросоюз у принципі не може бути гарантом безпеки, оскільки, на відміну від НАТО, не є оборонною організацією, заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС у Брюсселі.

Надання гарантій безпеки для України не є прерогативою Європейського Союзу, заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у вівторок, 8 серпня. "Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації", - пояснив Стано.

Він зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу, як-от фінансуванням поставок озброєнь для захисту від російської агресії. Щодо конкретно гарантій безпеки, то "ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки", наголосив Стано. "Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії", - резюмував він.

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Червнева заява саміту ЄС

"Європейський Союз та держави-члени готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні зобов'язання в галузі безпеки перед Україною, що допоможе Україні захищатися у довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протидіяти зусиллям щодо дестабілізації", - написано у заключному комюніке червневого саміту Євросоюзу.

Петер Стано Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

"Так, я згоден, саме це сказано у висновках саміту ЄС щодо участі Європейського Союзу, але якщо йдеться суто про гарантії безпеки, то це питання для окремих держав-членів", - прокоментував Стано і текст заяви 8 серпня.

У заключному документі саміту також наголошується, що "ці зобов'язання будуть прийняті за повного дотримання політики безпеки та оборони деяких держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів". Йдеться, судячи з усього, про країни, які офіційно декларують свій нейтральний статус, такі як Австрія, Мальта, Ірландія, або такі, як Угорщина, що принципово не надає Україні жодної військової підтримки.

Зокрема, на саміті ЄС Австрія виступила проти ухвалення гарантій безпекидля України на рівні Євросоюзу. Федеральний канцлер Карл Нехаммер дав зрозуміти, що його країна не дасть на це згоди. Аналогічну позицію зайняли також Ірландія, Кіпр та Мальта, додав Нехаммер. "Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. - Ред.) не можуть існувати", - пояснив глава австрійського уряду.

У ЄС готові взяти на себе тверді зобов'язання перед Києвом

Водночас Євросоюз веде дискусію щодо довгострокових зобов'язань перед Україною. Так, наприкінці серпня продовжиться обговорення пропозиції створити фонд військової допомоги Україні на найближчі чотири роки, висунутої верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Пропонується відвести частину Європейського фонду миру для надання Києву до 5 млрд євро щороку на оборонні потреби.

Крім того, Єврокомісія розробила новий план, згідно з яким Україні готові виділити ще 50 млрд євро у вигляді грантів та кредитів за рахунок бюджету Євросоюзу протягом 2024-2027 років.