Першотравнева хода в Парижі переросла в заворушення

Традиційна першотравнева хода в Парижі переросла в сутички між демонстрантами та поліцією. Про це у неділю, 1 травня, передав французький телеканал BFMTV. За його даними, колона мітингувальників рушила о 14.30 за місцевим часом (15.30 за київським часом) з площі Республіки до площі Нації. Потім від демонстрантів відокремилася група мітингарів у чорному одязі, рукавичках та масках і почала рухатися своїм, не узгодженим з місцевою префектурою, маршрутом. Порушники били скло, трощили магазини, філію ресторану McDonald's та банки. Деякі з тих, хто зібрався, спробували звести барикади.

Напад на пожежників

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. На місце прибули пожежники, щоб гасити осередки пожеж, що виникли внаслідок підпалів. При цьому один із правопорушників спробував атакувати вогнеборців.

Через заворушення згодом додалося роботи пожежникам

У Twitter міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен засудив дії учасників заворушень, висловивши жаль, що ті намагалися "зірвати першотравневі демонстрації", вдавшись до неприйнятних актів насильства.

До вечора в Парижі було затримано щонайменше 29 людей.

Затримання одного з учасників безладів у Парижі

Акції проти пенсійної реформи

Першотравневі демонстрації цього року були спрямовані проти пенсійної реформи, анонсованої переобраним президентом Еммануелем Макроном. Спочатку він заявляв, що пенсійний вік може бути підвищений із 62 до 65 років. Проте нещодавно вказав на іншу верхню межу: 64 роки.

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Незабаром після перемоги Макрона у другому турі президентських виборів, у ніч на 25 квітня, у Парижі стався кримінальний інцидент із наїздом автомобіля на поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь. Двоє людей, які перебували в салоні машини, загинули.