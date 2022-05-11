Перші фіналісти "Євробачення-2022" (фотогалерея)

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Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.
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