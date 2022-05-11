Перші фіналісти "Євробачення-2022" (фотогалерея)

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

Роза Лінн, Вірменія

У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими обклеїли декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.