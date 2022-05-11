 Перші фіналісти ″Євробачення-2022″ (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2022

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Політика й суспільство

Перші фіналісти "Євробачення-2022" (фотогалерея)

Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.

  • Kalush Orchestra, Україна

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Kalush Orchestra, Україна

    За прогнозами букмекерів, гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. Але справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні "Stefania" країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені - прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.

  • Аманда Георгіаді Тенфйорд, Греція

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Аманда Георгіаді Тенфйорд, Греція

    У трихвилинній мелодрамі "Die Togheter" у виконанні Аманди Георгіаді Тенфйорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?

  • Моніка Лю, Литва

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Моніка Лю, Литва

    Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними хитаннями під пісню "Sentimentai" та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.

  • Subwoolfer, Норвегія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Subwoolfer, Норвегія

    Під звуки електропопу норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: "Give that wolf a banana". Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і на повну тролять публіку та журналістів.

  • Маріус Беар, Швейцарія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Маріус Беар, Швейцарія

    З голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара (Marius Bear). Він виконав у Турині джазову баладу "Boys do cry". Але не всі юнаки можуть плакати так красиво, як заспівав представник Швейцарії.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Євробаченні-2022" Молдова вже вкотре не скористалася опікою з боку Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу - пісня "Trenuletul" про поїздку потягом з Кишинева до Бухареста.

  • Роза Лінн, Вірменія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Роза Лінн, Вірменія

    У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими обклеїли декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.

  • S10, Нідерланди

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    S10, Нідерланди

    Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - марно гаяти час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Тим часом композиція "De Diepte" ("Глибина") - нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.

  • Маро, Португалія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Маро, Португалія

    Назва пісні "Saudade, saudade" у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.

  • Systur, Ісландія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Systur, Ісландія

    Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім не зрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежмося перекладом: "Із сонцем, яке із кожним днем дедалі вище". Це - про надію на краще.

    Автор: Андрій Бреннер


  • Kalush Orchestra, Україна

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Kalush Orchestra, Україна

    За прогнозами букмекерів, гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. Але справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні "Stefania" країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені - прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.

  • Аманда Георгіаді Тенфйорд, Греція

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Аманда Георгіаді Тенфйорд, Греція

    У трихвилинній мелодрамі "Die Togheter" у виконанні Аманди Георгіаді Тенфйорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?

  • Моніка Лю, Литва

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Моніка Лю, Литва

    Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними хитаннями під пісню "Sentimentai" та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.

  • Subwoolfer, Норвегія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Subwoolfer, Норвегія

    Під звуки електропопу норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: "Give that wolf a banana". Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і на повну тролять публіку та журналістів.

  • Маріус Беар, Швейцарія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Маріус Беар, Швейцарія

    З голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара (Marius Bear). Він виконав у Турині джазову баладу "Boys do cry". Але не всі юнаки можуть плакати так красиво, як заспівав представник Швейцарії.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Євробаченні-2022" Молдова вже вкотре не скористалася опікою з боку Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу - пісня "Trenuletul" про поїздку потягом з Кишинева до Бухареста.

  • Роза Лінн, Вірменія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Роза Лінн, Вірменія

    У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими обклеїли декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.

  • S10, Нідерланди

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    S10, Нідерланди

    Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - марно гаяти час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Тим часом композиція "De Diepte" ("Глибина") - нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.

  • Маро, Португалія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Маро, Португалія

    Назва пісні "Saudade, saudade" у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.

  • Systur, Ісландія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Systur, Ісландія

    Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім не зрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежмося перекладом: "Із сонцем, яке із кожним днем дедалі вище". Це - про надію на краще.

    Автор: Андрій Бреннер


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Kalush Orchestra збирає гроші для українських біженців

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


DW.COM

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