Перша православна країна легалізувала одностатеві шлюби

Грецький парламент узаконив цивільні шлюби для одностатевих пар. "За" закон проголосували ввечері 15 лютого 176 депутатів з лівих партій - як з коаліції, так і з опозиції. Проти були 76, утрималися двоє, не прийшли на голосування 46 - з трьох невеликих правих партій і комуністичної партії.

Греція стала першою православною християнською країною, яка легалізувала одностатеві шлюби, зауважують агентства АР і dpa. Домінуюча в країні Грецька православна церква виступила проти закону.

Під час дводенних дебатів у парламенті перед його будівлею зібралися десятки прихильників реформи, які голосно аплодували та обіймалися після оголошення результатів голосування, а неподалік протестували противники закону, тримаючи в руках молитовники та ікони.

У ЄС уже 16 країн узаконили одностатеві шлюби

Документ розробив уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Після його схвалення парламентом він заявив, що Греція "пишається тим, що стала 16-ю країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила рівність шлюбів". "Це віха для прав людини, яка відображає сучасну Грецію - прогресивну та демократичну країну, яка пристрасно віддана європейським цінностям", - сказав прем'єр.

Згідно з новим законом, одностатеві пари матимуть такі ж права та обов'язки, як і гетеросексуальні, включно з батьківськими правами. Їм дозволятиметься всиновлювати дітей, але заборонятиметься використовувати сурогатних матерів.

Одностатеві цивільні партнерства дозволені в Греції з 2015 року, але це надавало юридичну опіку лише біологічним батькам дітей у цих стосунках. Опитування громадської думки свідчать, що більшість греків підтримують узаконення весіль для одностатевих пар, але виступають проти сурогатного материнства для чоловічих пар.

Захисники ж прав ЛГБТК+ критикували обмеження сурогатного материнства, як і відсутність будь-яких положень для трансгендерних людей у законі.

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