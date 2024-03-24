У ЗСУ засудили негативне ставлення українців до ТЦК

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк вважає, що негативні сюжети про дії працівників ТЦК грають на руку ворогу. За його словами, це точно не допомагає Україні перемогти.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Олександр Павлюк розкритикував негативне ставлення українців до територіальних центрів комплектування та соціальної підтритмки (ТЦК та СП), що, на його переконання, грає на руку Росії.

Як наголосив наголосив Павлюк у своєму дописі у Facebook, вороги України застосовують одну з давньокитайських стратегій війни, яка, зокрема, передбачає протиставлення армії цивільним.

"Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", - зазначив він.

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За його словами, за два роки повномасштабної війни українці "від черг до ТЦК дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України". "З тодішньої єдності та згуртованості" український простір новин, на думку Павлюка, "скотився" того того, що у стрічках новин ЗМІ "безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".

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Командувач Сухопутних військ вказав на майже повну відсутність матеріалів у ЗМІ щодо "роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку". А звернення від медіа задля роз'яснення цих питань є "одиничними", наголосив він.

"Окрема тема - ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їхні роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?", - задався питанням Павлюк.

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Також він стверджує, що "в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку - захисту України". Крім цього, додав він, "всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків".

"В різних соцмережах: YouTube, Facebook або Tik-Tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: "ви самі винні, ви не змінюєтеся!". Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги!", - написав Павлюк.

Наостанок він закликав українців, перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", запитати себе, кому це насправді допомагає перемогти у війні. І дав відповідь, що "точно не Україні".