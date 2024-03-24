У ЗСУ засудили негативне ставлення українців до ТЦК

У ЗСУ засудили негативне ставлення українців до ТЦК24 березня 2024 р.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Олександр Павлюк розкритикував негативне ставлення українців до територіальних центрів комплектування та соціальної підтритмки (ТЦК та СП), що, на його переконання, грає на руку Росії.
Як наголосив наголосив Павлюк у своєму дописі у Facebook, вороги України застосовують одну з давньокитайських стратегій війни, яка, зокрема, передбачає протиставлення армії цивільним.
"Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", - зазначив він.
Читайте також: Зеленський про вуличні затримання ТЦК: Це абсолютно неправильно
За його словами, за два роки повномасштабної війни українці "від черг до ТЦК дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України". "З тодішньої єдності та згуртованості" український простір новин, на думку Павлюка, "скотився" того того, що у стрічках новин ЗМІ "безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".
Читайте також: Cилове затримання призовника у Львові: втрутився омбудсмен
Командувач Сухопутних військ вказав на майже повну відсутність матеріалів у ЗМІ щодо "роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку". А звернення від медіа задля роз'яснення цих питань є "одиничними", наголосив він.
"Окрема тема - ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їхні роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?", - задався питанням Павлюк.
Читайте також: Міноборони пояснило необхідність мобілізувати пів мільйона людей
Також він стверджує, що "в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку - захисту України". Крім цього, додав він, "всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків".
"В різних соцмережах: YouTube, Facebook або Tik-Tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: "ви самі винні, ви не змінюєтеся!". Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги!", - написав Павлюк.
Наостанок він закликав українців, перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", запитати себе, кому це насправді допомагає перемогти у війні. І дав відповідь, що "точно не Україні".