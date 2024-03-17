Cилове затримання призовника у Львові: втрутився омбудсмен

У Львові працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана. "Так не має бути в нашому демократичному суспільстві", - наголосив Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив обурення через силове затримання у Львові представниками територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомат) місцевого волонтера.

Як повідомив омбудсмен у неділю, 17 березня, за фактом інциденту призначили службове розслідування.

Без повістки - в ТЦК

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК. У Львові працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана. Інформацію про інцидент, що стався в ніч проти 16 березня, разом з відео оприлюднила в соцмережі його дружина", - написав Лубінець у Telegram.

За словами дружини, представники ТЦК схопили чоловіка посеред вулиці, силоміць заштовхали до мінібуса та відвезли до військкомату, а повістки при цьому не вручали.

Без ВЛК - на полігон

Затриманий відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) через проблеми зі здоров'ям і відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. "Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне", - написав омбудсмен.

Як зазначив Лубінець, по цій справі відбулась нарада з обласним ТЦК, і вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласний військкомат ухвалюватиме рішення.

Службове розслідування

За словами омбудсмена, начальник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов погодився, що було порушення: "Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності".

Лубінець наголосив, що "силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві". Він закликав органи військового командування посилити контроль та неухильно дотримуватись вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку та проходження громадянами ВЛК.

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