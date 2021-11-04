 Рада призначила міністеркою економіки України Юлію Свириденко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2021

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Рада призначила міністеркою економіки України Юлію Свириденко

До призначення главою міністерства економіки України Юлія Свириденко працювала заступницею глави Офісу президента України.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Верховна Рада України призначила на посаду першої віцепрем'єр-міністерки та міністерки економіки Юлію Свириденко. За таке рішення на засіданні у четвер, 4 листопада, проголосували 256 депутатів.

Як заявила Свириденко, виступаючи з парламентської трибуни, вона вбачає необхідність у державному стимулюванні п'яти кластерів економіки, де інвестиції у довгостроковий та короткостроковий період дадуть найбільший ефект. За її словами, йдеться про машинобудування, енергетику (здійснення термомодернізації щонайменше 5 тисяч багатоквартирних будинків щороку), сфери ІТ, сільське господарство та будівництво, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".  

Попередній міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку 2 листопада.

З грудня 2020 року Юлія Свириденко працювала заступницею керівника Офісу президента України. 

Юлія Свириденко народилася 1985 року у Чернігові. Закінчила Київський торговельно-економічний університет за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності".

У 2018 році працювала в.о. голови Чернігівської облдержадміністрації. З 2019 року вона стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Раніше цього дня Верховна Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою з питань реінтеграції Ірину Верещук та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

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