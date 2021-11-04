Рада призначила міністеркою економіки України Юлію Свириденко

Верховна Рада України призначила на посаду першої віцепрем'єр-міністерки та міністерки економіки Юлію Свириденко. За таке рішення на засіданні у четвер, 4 листопада, проголосували 256 депутатів.

Як заявила Свириденко, виступаючи з парламентської трибуни, вона вбачає необхідність у державному стимулюванні п'яти кластерів економіки, де інвестиції у довгостроковий та короткостроковий період дадуть найбільший ефект. За її словами, йдеться про машинобудування, енергетику (здійснення термомодернізації щонайменше 5 тисяч багатоквартирних будинків щороку), сфери ІТ, сільське господарство та будівництво, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Попередній міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку 2 листопада.

З грудня 2020 року Юлія Свириденко працювала заступницею керівника Офісу президента України.

Юлія Свириденко народилася 1985 року у Чернігові. Закінчила Київський торговельно-економічний університет за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності".

У 2018 році працювала в.о. голови Чернігівської облдержадміністрації. З 2019 року вона стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Раніше цього дня Верховна Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою з питань реінтеграції Ірину Верещук та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.