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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парфуми".
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Знову березень, знову Міжнародний жіночий день, знову чоловіки дарують жінкам квіти й парфуми. Це в Україні. А у Німеччині? У країні, звідки пішла ініціатива відзначати 8 березня, ніхто жінок не вітає. Чому це так, чого досягли і чого не досягли німецькі феміністки розказує Маріанне Пітцен – директор Музею жіноцтва.