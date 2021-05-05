Якби Клара Цеткін жила сьогодні...

Знову березень, знову Міжнародний жіночий день, знову чоловіки дарують жінкам квіти й парфуми. Це в Україні. А у Німеччині? У країні, звідки пішла ініціатива відзначати 8 березня, ніхто жінок не вітає. Чому це так, чого досягли і чого не досягли німецькі феміністки розказує Маріанне Пітцен – директор Музею жіноцтва.