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Парфуми

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парфуми".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шанель №5 - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.

Шанель №5 - культові парфуми святкують ювілей

"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї.

Перукарня сторічної давнини (фотогалерея) 19.06.2020

Коли заходиш до цієї перукарні, ніби подорожуєш у часі, потрапляючи до 1920-х років. Але навколо - не мертві експонати. Тут, як і раніше, стрижуть і голять.
Патрік Зюскінд. Парфуми

Патрік Зюскінд. "Парфуми" 11.12.2018

Низка видавництв спочатку відхилили рукопис. Згодом цей роман став міжнародним бестселером. 20 мільйонів примірників, переклади на 50 мов світу. У чому таємниця успіху "Парфумів" німецького письменника Патріка Зюскінда?

Школа парфумерів у Грассі (24.10.2016) 24.10.2016

Французьке місто Грасс відоме парфумерним виробництвом. У школі парфумерів студентів навчають запам’ятовувати аромати, а не тексти з підручників.

Dior та мистецтво: виставка на честь легендарних парфумів у Парижі 14.11.2013

У Парижі відкрилася виставка сучасного мистецтва, яка оповідає історію легендарних парфумів Miss Dior.

"Шанель №5" - легенда світу парфумів 16.05.2013

Коко Шанель створила цей аромат та флакон не просто з комерційних причин. Історія виникнення відомих парфумів - таємниця. Розкрити її намагається виставка, присвячена "Шанель №5", у Парижі.
Бібліотека парфумів

Бібліотека парфумів 26.07.2012

«Осмотека» - скарбниця ароматів, що знаходиться поблизу Парижа. У ній можна відчути запах парфумів, створених у 14 столітті, й дізнатись, яким одеколоном користувався Наполеон у вигнанні.
Дитячий гламур: „дітям байдужі Armani та Gucci“

Дитячий гламур: „дітям байдужі Armani та Gucci“ 04.01.2010

Елегантні платтячка, яскраві блиски для губ, дитячі парфуми... Примхливі мрії багатьох маленьких дівчаток виглядати, як чарівні принцеси дедалі частіш задовольняється батьками.
Коко Шанель: вишукана елегантність

Коко Шанель: вишукана елегантність 19.08.2009

Мабуть, жодне інше французьке ім’я не звучить так елегантно, як Коко Шанель. Її плаття і знамениті парфуми «Chanel No.5» дотепер є уособленням вишуканого смаку. 19 серпня знаменитій модельєрці виповнилося б 125 років.
Одеколон і Eau de Cologne – «дві великі різниці»

Одеколон і Eau de Cologne – «дві великі різниці» 15.08.2008

Дешевий радянський одеколон не мав нічого спільного з оригінальною назвою «О де Колонь» - парфумованою водою з Кельна. Всесвітньовідомі парфуми під цим брендом випускаються вже 300 років.
Якби Клара Цеткін жила сьогодні...

Якби Клара Цеткін жила сьогодні... 03.03.2007

Знову березень, знову Міжнародний жіночий день, знову чоловіки дарують жінкам квіти й парфуми. Це в Україні. А у Німеччині? У країні, звідки пішла ініціатива відзначати 8 березня, ніхто жінок не вітає. Чому це так, чого досягли і чого не досягли німецькі феміністки розказує Маріанне Пітцен – директор Музею жіноцтва.

8 березня на Донеччині: парфуми від партії - виборча акція? 08.03.2004