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Суспільство

Як пахнуть німці

Марина Борисова
1 серпня 2024 р.

Яким ароматам віддають перевагу жителі Німеччини? Нове опитування показує, що тільки п'ять відсотків німців взагалі не користуються парфумами.

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Більшість німців купує парфуми в спеціалізованих магазинах, а не онлайн
Більшість німців купує парфуми в спеціалізованих магазинах, а не онлайнФото: Anna Stills/picture alliance

Відповідь на запитання проста: німці пахнуть парфумами. Коли йдеться про аромати, більше асоціацій виникає з Францією, ніж з Німеччиною. Однак, як показують результати нового дослідження, парфуми і в житті німців відіграють важливу роль. Лише п'ять відсотків не користуються ними взагалі ніколи. Такими є результати репрезентативного опитування, проведеного глобальною платформою маркетингових досліджень Appinio.

Які критерії важливі для німців під час вибору парфумів?

Німці користуються парфумами регулярно: 71 відсоток робить це щодня або часто. Час від часу до парфумів вдається кожен четвертий. Новий аромат або просто новий флакон улюблених парфумів жителі Німеччини купують раз на два-три місяці. Кожен десятий заявив про те, що купує парфуми раз на місяць або частіше.

При виборі парфумів вартість продукту відіграє радше другорядну роль. Набагато важливіші для німецьких покупців такі критерії, як стійкість, аромат, натуральні компоненти. Не менш важлива якість - гіпоалергенність, а також відмова виробників парфумерії від випробувань косметичної продукції на тваринах. Дизайн флакона відіграє другорядну роль.

Під час купівлі парфумів німці не забувають економити

Німці славляться своїм раціональним підходом і ощадливістю, тому наступний висновок з опитування можна вважати цілком закономірним. Більше третини (37 відсотків опитаних) заявили про те, що вже купували аромати-близнюки: це бюджетні аналоги, які дуже схожі на дорогі парфуми. При цьому головною причиною, якою керувалися німці, була економія.

Інші ж купують парфуми-дублікати з цікавості. Дві третини покупців залишилися задоволені або дуже задоволені дублікатами. Більше половини оцінили якість бюджетних аналогів як добру або відмінну. Про існування ароматів-близнюків краще поінформовані жінки, які й купують їх частіше, ніж чоловіки. Загалом треба зазначити, що сама марка має значення приблизно для 60 відсотків опитаних. Кожен п'ятий заявив про те, що бренд не має для нього значення. Багато хто віддає перевагу все ж таки оригіналу (приблизно 40 відсотків), оскільки сумнівається в стійкості та якості дублікатів.

Більшість німців купують парфуми в спеціалізованих магазинах, причому онлайн-покупкам перевагу віддає тільки кожен п'ятий. 60 відсотків опитаних регулярно змінюють аромати, а ось вірність своїм улюбленим парфумам зберігають 40 відсотків.

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