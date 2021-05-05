"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей
1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Парфуми історичного значення: "Chanel № 5"
На початку 1920-х років почався новий відлік часу в світі парфумів. Габріель "Коко" Шанель хотіла передати за допомогою нової форми флакона дух сучасності. Результатом став плаский флакон із чіткими контурами, який кидався у вічі. Те ж можна сказати і про чорний напис на білій етикетці, який перегукується із формою флакона. З 1959 року флакон виставлений у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Парфуми для всього світу
Коли нові парфуми були готові, Шанель почала роздавати флакони своїм клієнткам та подругам, не кажучи, що їх було виготовлено на її замовлення. У салонах парфумів продавчині почали розбризкувати її парфум. З 1924 року "Chanel № 5" почали продавати по всьому світу через спеціально для цього створену дочірню компанію Chanel.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
"Шанель" як снодійне
Мерлін Монро не могла краще розрекламувати парфуми, коли сказала в інтерв'ю Джорджу Белмонту, тодішньому шефредактору журналу Marie Claire: "Перед сном я наношу лише пару крапель "Шанель номер 5". У такий спосіб білява голлівудська красуня посприяла популярності парфумів не лише серед жінок, але й серед чоловіків.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Легендарний, як Мерлін
Енді Воргол увіковічнив флакон, а отже і марку Chanel, в одній зі своїх робіт. Так він став іконою історії парфумів. Майстер попарту створив одразу чотири різні версії для свої серії робіт "Шанель". Не лише Воргол - фотограф Гельмут Н'ютон так само використав елегантний флакон як сюжет для своїх робіт.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Аромат із потенціалом
"Жінка, яка не користується парфумами, не має майбутнього", - сказала якось дизайнерка Коко Шанель. Разом із парфумером Ернестом Бо вона створила класичний аромат "Номер 5". "Chanel № 5" і сьогодні - найбільш популярні парфуми у світі. Не обійшлося без них і в фільмі "Коко Шанель" 2009 року з Анною Муглаліс у головній ролі.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Магічний номер 5
П'ять було улюбленим числом Коко Шанель, яке з дитинства приносило їй удачу, пише журнал моди Vogue: "Мадмуазель, кажуть, обрала номер 5, бо аромат, який їй прийшовся до вподоби, був п'ятим зразком".
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Секрет одних парфумів
Тогочасні парфуми Коко Шанель не подобалися. Здебільшого їхньою складовою була лише одна квітка - троянда чи жасмин. Але аромат повинен мати характер, аби розкривати особистість жінки. Рецепт "Chanel № 5" тримають у таємниці, але кажуть, що ці парфуми складаються із жасмину та коричної шипшини. За допомогою нового аромату вона хотіла вибити з боротьби всі парфуми, які їй не подобалися.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
"Північний ранок на озері"
Якось Коко Шанель назвала свої "Chanel № 5" "ароматом північного ранку на озері". Чоловіки, які не впевнені, що хочуть подарувати своїх коханій, і сьогодні часто вирішують на користь чотирикутного флакона. Жан Кокто (на фото) точно зробив би такий самий вибір. Тут він позує із Коко Шанель наприкінці 1950-х років. До смерті Кокто в 1963 році обоє були близькими друзями.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Елегантно і ароматно
Коко Шанель стала відомою завдяки створеним нею функціональним сукням та простим гардеробом. Вона хотіла продемонструвати світу власне бачення елегантності: свобода, емансипація та зручність. Тоді жінки ще носили корсети та великі капелюхи. Шанель відповідала на це спортивним дизайном, який, тим не менш, виглядав елегантно.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Аромат цілої епохи
Свою кар'єру Коко Шанель почала з виробництва капелюхів у Біарриці. Звідти вона вибудувала імперію, завдяки якій вона назавжди змінила зовнішній вигляд жінок. Один за одним створені нею елементи одягу ставали класикою: спідниця до гомілки, вільні брюки, коротка зачіска, "маленька чорна" сукня. "Chanel № 5" досі є класикою серед парфумів.
Автор: Сабіне Ельце
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Парфуми історичного значення: "Chanel № 5"
На початку 1920-х років почався новий відлік часу в світі парфумів. Габріель "Коко" Шанель хотіла передати за допомогою нової форми флакона дух сучасності. Результатом став плаский флакон із чіткими контурами, який кидався у вічі. Те ж можна сказати і про чорний напис на білій етикетці, який перегукується із формою флакона. З 1959 року флакон виставлений у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Парфуми для всього світу
Коли нові парфуми були готові, Шанель почала роздавати флакони своїм клієнткам та подругам, не кажучи, що їх було виготовлено на її замовлення. У салонах парфумів продавчині почали розбризкувати її парфум. З 1924 року "Chanel № 5" почали продавати по всьому світу через спеціально для цього створену дочірню компанію Chanel.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
"Шанель" як снодійне
Мерлін Монро не могла краще розрекламувати парфуми, коли сказала в інтерв'ю Джорджу Белмонту, тодішньому шефредактору журналу Marie Claire: "Перед сном я наношу лише пару крапель "Шанель номер 5". У такий спосіб білява голлівудська красуня посприяла популярності парфумів не лише серед жінок, але й серед чоловіків.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Легендарний, як Мерлін
Енді Воргол увіковічнив флакон, а отже і марку Chanel, в одній зі своїх робіт. Так він став іконою історії парфумів. Майстер попарту створив одразу чотири різні версії для свої серії робіт "Шанель". Не лише Воргол - фотограф Гельмут Н'ютон так само використав елегантний флакон як сюжет для своїх робіт.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Аромат із потенціалом
"Жінка, яка не користується парфумами, не має майбутнього", - сказала якось дизайнерка Коко Шанель. Разом із парфумером Ернестом Бо вона створила класичний аромат "Номер 5". "Chanel № 5" і сьогодні - найбільш популярні парфуми у світі. Не обійшлося без них і в фільмі "Коко Шанель" 2009 року з Анною Муглаліс у головній ролі.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Магічний номер 5
П'ять було улюбленим числом Коко Шанель, яке з дитинства приносило їй удачу, пише журнал моди Vogue: "Мадмуазель, кажуть, обрала номер 5, бо аромат, який їй прийшовся до вподоби, був п'ятим зразком".
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Секрет одних парфумів
Тогочасні парфуми Коко Шанель не подобалися. Здебільшого їхньою складовою була лише одна квітка - троянда чи жасмин. Але аромат повинен мати характер, аби розкривати особистість жінки. Рецепт "Chanel № 5" тримають у таємниці, але кажуть, що ці парфуми складаються із жасмину та коричної шипшини. За допомогою нового аромату вона хотіла вибити з боротьби всі парфуми, які їй не подобалися.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
"Північний ранок на озері"
Якось Коко Шанель назвала свої "Chanel № 5" "ароматом північного ранку на озері". Чоловіки, які не впевнені, що хочуть подарувати своїх коханій, і сьогодні часто вирішують на користь чотирикутного флакона. Жан Кокто (на фото) точно зробив би такий самий вибір. Тут він позує із Коко Шанель наприкінці 1950-х років. До смерті Кокто в 1963 році обоє були близькими друзями.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Елегантно і ароматно
Коко Шанель стала відомою завдяки створеним нею функціональним сукням та простим гардеробом. Вона хотіла продемонструвати світу власне бачення елегантності: свобода, емансипація та зручність. Тоді жінки ще носили корсети та великі капелюхи. Шанель відповідала на це спортивним дизайном, який, тим не менш, виглядав елегантно.
"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей
Аромат цілої епохи
Свою кар'єру Коко Шанель почала з виробництва капелюхів у Біарриці. Звідти вона вибудувала імперію, завдяки якій вона назавжди змінила зовнішній вигляд жінок. Один за одним створені нею елементи одягу ставали класикою: спідниця до гомілки, вільні брюки, коротка зачіска, "маленька чорна" сукня. "Chanel № 5" досі є класикою серед парфумів.