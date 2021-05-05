"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

Парфуми історичного значення: "Chanel № 5"

На початку 1920-х років почався новий відлік часу в світі парфумів. Габріель "Коко" Шанель хотіла передати за допомогою нової форми флакона дух сучасності. Результатом став плаский флакон із чіткими контурами, який кидався у вічі. Те ж можна сказати і про чорний напис на білій етикетці, який перегукується із формою флакона. З 1959 року флакон виставлений у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.