 ″Шанель №5″ - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.05.2021

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Культура й стиль життя

"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.

  • Три флакони парфумів Шанель номер 5

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Парфуми історичного значення: "Chanel № 5"

    На початку 1920-х років почався новий відлік часу в світі парфумів. Габріель "Коко" Шанель хотіла передати за допомогою нової форми флакона дух сучасності. Результатом став плаский флакон із чіткими контурами, який кидався у вічі. Те ж можна сказати і про чорний напис на білій етикетці, який перегукується із формою флакона. З 1959 року флакон виставлений у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

  • Флакон парфумів Шанель номер 5 (чорно-біле фото)

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Парфуми для всього світу

    Коли нові парфуми були готові, Шанель почала роздавати флакони своїм клієнткам та подругам, не кажучи, що їх було виготовлено на її замовлення. У салонах парфумів продавчині почали розбризкувати її парфум. З 1924 року "Chanel № 5" почали продавати по всьому світу через спеціально для цього створену дочірню компанію Chanel.

  • Мерлін Монро

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    "Шанель" як снодійне

    Мерлін Монро не могла краще розрекламувати парфуми, коли сказала в інтерв'ю Джорджу Белмонту, тодішньому шефредактору журналу Marie Claire: "Перед сном я наношу лише пару крапель "Шанель номер 5". У такий спосіб білява голлівудська красуня посприяла популярності парфумів не лише серед жінок, але й серед чоловіків.

  • Трафаретний друк Енді Воргола з флаконом парфумів Шанель номер 5

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Легендарний, як Мерлін

    Енді Воргол увіковічнив флакон, а отже і марку Chanel, в одній зі своїх робіт. Так він став іконою історії парфумів. Майстер попарту створив одразу чотири різні версії для свої серії робіт "Шанель". Не лише Воргол - фотограф Гельмут Н'ютон так само використав елегантний флакон як сюжет для своїх робіт.

  • Кадр із фільму Коко Шанель

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Аромат із потенціалом

    "Жінка, яка не користується парфумами, не має майбутнього", - сказала якось дизайнерка Коко Шанель. Разом із парфумером Ернестом Бо вона створила класичний аромат "Номер 5". "Chanel № 5" і сьогодні - найбільш популярні парфуми у світі. Не обійшлося без них і в фільмі "Коко Шанель" 2009 року з Анною Муглаліс у головній ролі.

  • Коко Шанель у капелюшку та з чорними окулярами

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Магічний номер 5

    П'ять було улюбленим числом Коко Шанель, яке з дитинства приносило їй удачу, пише журнал моди Vogue: "Мадмуазель, кажуть, обрала номер 5, бо аромат, який їй прийшовся до вподоби, був п'ятим зразком".

  • Коко Шанель, 1958 рік

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Секрет одних парфумів

    Тогочасні парфуми Коко Шанель не подобалися. Здебільшого їхньою складовою була лише одна квітка - троянда чи жасмин. Але аромат повинен мати характер, аби розкривати особистість жінки. Рецепт "Chanel № 5" тримають у таємниці, але кажуть, що ці парфуми складаються із жасмину та коричної шипшини. За допомогою нового аромату вона хотіла вибити з боротьби всі парфуми, які їй не подобалися.

  • Жан Кокто та Коко Шанель

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    "Північний ранок на озері"

    Якось Коко Шанель назвала свої "Chanel № 5" "ароматом північного ранку на озері". Чоловіки, які не впевнені, що хочуть подарувати своїх коханій, і сьогодні часто вирішують на користь чотирикутного флакона. Жан Кокто (на фото) точно зробив би такий самий вибір. Тут він позує із Коко Шанель наприкінці 1950-х років. До смерті Кокто в 1963 році обоє були близькими друзями.

  • Коко Шанель, 1944 рік

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Елегантно і ароматно

    Коко Шанель стала відомою завдяки створеним нею функціональним сукням та простим гардеробом. Вона хотіла продемонструвати світу власне бачення елегантності: свобода, емансипація та зручність. Тоді жінки ще носили корсети та великі капелюхи. Шанель відповідала на це спортивним дизайном, який, тим не менш, виглядав елегантно.

  • Коко Шанель

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Аромат цілої епохи

    Свою кар'єру Коко Шанель почала з виробництва капелюхів у Біарриці. Звідти вона вибудувала імперію, завдяки якій вона назавжди змінила зовнішній вигляд жінок. Один за одним створені нею елементи одягу ставали класикою: спідниця до гомілки, вільні брюки, коротка зачіска, "маленька чорна" сукня. "Chanel № 5" досі є класикою серед парфумів.

    Автор: Сабіне Ельце


  • Три флакони парфумів Шанель номер 5

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Парфуми історичного значення: "Chanel № 5"

    На початку 1920-х років почався новий відлік часу в світі парфумів. Габріель "Коко" Шанель хотіла передати за допомогою нової форми флакона дух сучасності. Результатом став плаский флакон із чіткими контурами, який кидався у вічі. Те ж можна сказати і про чорний напис на білій етикетці, який перегукується із формою флакона. З 1959 року флакон виставлений у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

  • Флакон парфумів Шанель номер 5 (чорно-біле фото)

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Парфуми для всього світу

    Коли нові парфуми були готові, Шанель почала роздавати флакони своїм клієнткам та подругам, не кажучи, що їх було виготовлено на її замовлення. У салонах парфумів продавчині почали розбризкувати її парфум. З 1924 року "Chanel № 5" почали продавати по всьому світу через спеціально для цього створену дочірню компанію Chanel.

  • Мерлін Монро

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    "Шанель" як снодійне

    Мерлін Монро не могла краще розрекламувати парфуми, коли сказала в інтерв'ю Джорджу Белмонту, тодішньому шефредактору журналу Marie Claire: "Перед сном я наношу лише пару крапель "Шанель номер 5". У такий спосіб білява голлівудська красуня посприяла популярності парфумів не лише серед жінок, але й серед чоловіків.

  • Трафаретний друк Енді Воргола з флаконом парфумів Шанель номер 5

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Легендарний, як Мерлін

    Енді Воргол увіковічнив флакон, а отже і марку Chanel, в одній зі своїх робіт. Так він став іконою історії парфумів. Майстер попарту створив одразу чотири різні версії для свої серії робіт "Шанель". Не лише Воргол - фотограф Гельмут Н'ютон так само використав елегантний флакон як сюжет для своїх робіт.

  • Кадр із фільму Коко Шанель

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Аромат із потенціалом

    "Жінка, яка не користується парфумами, не має майбутнього", - сказала якось дизайнерка Коко Шанель. Разом із парфумером Ернестом Бо вона створила класичний аромат "Номер 5". "Chanel № 5" і сьогодні - найбільш популярні парфуми у світі. Не обійшлося без них і в фільмі "Коко Шанель" 2009 року з Анною Муглаліс у головній ролі.

  • Коко Шанель у капелюшку та з чорними окулярами

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Магічний номер 5

    П'ять було улюбленим числом Коко Шанель, яке з дитинства приносило їй удачу, пише журнал моди Vogue: "Мадмуазель, кажуть, обрала номер 5, бо аромат, який їй прийшовся до вподоби, був п'ятим зразком".

  • Коко Шанель, 1958 рік

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Секрет одних парфумів

    Тогочасні парфуми Коко Шанель не подобалися. Здебільшого їхньою складовою була лише одна квітка - троянда чи жасмин. Але аромат повинен мати характер, аби розкривати особистість жінки. Рецепт "Chanel № 5" тримають у таємниці, але кажуть, що ці парфуми складаються із жасмину та коричної шипшини. За допомогою нового аромату вона хотіла вибити з боротьби всі парфуми, які їй не подобалися.

  • Жан Кокто та Коко Шанель

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    "Північний ранок на озері"

    Якось Коко Шанель назвала свої "Chanel № 5" "ароматом північного ранку на озері". Чоловіки, які не впевнені, що хочуть подарувати своїх коханій, і сьогодні часто вирішують на користь чотирикутного флакона. Жан Кокто (на фото) точно зробив би такий самий вибір. Тут він позує із Коко Шанель наприкінці 1950-х років. До смерті Кокто в 1963 році обоє були близькими друзями.

  • Коко Шанель, 1944 рік

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Елегантно і ароматно

    Коко Шанель стала відомою завдяки створеним нею функціональним сукням та простим гардеробом. Вона хотіла продемонструвати світу власне бачення елегантності: свобода, емансипація та зручність. Тоді жінки ще носили корсети та великі капелюхи. Шанель відповідала на це спортивним дизайном, який, тим не менш, виглядав елегантно.

  • Коко Шанель

    "Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей

    Аромат цілої епохи

    Свою кар'єру Коко Шанель почала з виробництва капелюхів у Біарриці. Звідти вона вибудувала імперію, завдяки якій вона назавжди змінила зовнішній вигляд жінок. Один за одним створені нею елементи одягу ставали класикою: спідниця до гомілки, вільні брюки, коротка зачіска, "маленька чорна" сукня. "Chanel № 5" досі є класикою серед парфумів.

    Автор: Сабіне Ельце


   

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1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила своєму парфумеру створити новий аромат для жінок. Результат - "Chanel №5".  