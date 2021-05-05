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Коко Шанель

Коко Шанель - французька кутюр’є. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Коко Шанель".

Свою кар'єру Габріель Коко Шанель почала з виробництва капелюхів у Біарриці. Звідти вона вибудувала імперію, завдяки якій вона назавжди змінила зовнішній вигляд жінок. Один за одним створені нею елементи одягу ставали класикою: спідниця до гомілки, вільні брюки, коротка зачіска, "маленька чорна" сукня. 1921 року Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат - "Chanel №5". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шанель №5 - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.

Шанель №5 - культові парфуми святкують ювілей

"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї.

Культурні цікавинки лютого: Берлінале, паризька богема та Карнавал

Культурні цікавинки лютого: "Берлінале", паризька богема та Карнавал 30.01.2014

У лютому кіноманів у Німеччині очікує "Берлінале", прихильників моди - виставки, присвячені Шанель та Лаґерфельду, а любителів вуличних гулянь - традиційний нестримний Карнавал.

"Шанель №5" - легенда світу парфумів 16.05.2013

Коко Шанель створила цей аромат та флакон не просто з комерційних причин. Історія виникнення відомих парфумів - таємниця. Розкрити її намагається виставка, присвячена "Шанель №5", у Парижі.
Коко Шанель – «модна» шпигунка Абверу?

Коко Шанель – «модна» шпигунка Абверу? 17.08.2011

Нова біографія Коко Шанель, опублікована в США, проливає світло на невідомі подробиці життя легендарної дизайнерки. Книга посилює припущення про агентурну співпрацю Шанель з нацистами в період Другої Світової.
Шанель з аукціону в Парижі

Шанель з аукціону в Парижі 25.02.2010

Шанувальники моди мають можливість в ході унікального аукціону придбати одяг і прикраси з колекції будинку моди Коко Шанель.
Коко Шанель: вишукана елегантність

Коко Шанель: вишукана елегантність 19.08.2009

Мабуть, жодне інше французьке ім’я не звучить так елегантно, як Коко Шанель. Її плаття і знамениті парфуми «Chanel No.5» дотепер є уособленням вишуканого смаку. 19 серпня знаменитій модельєрці виповнилося б 125 років.

Коко Шанель: день народження легенди 18.08.2008