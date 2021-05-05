Коко Шанель - французька кутюр’є. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Коко Шанель".

Свою кар'єру Габріель Коко Шанель почала з виробництва капелюхів у Біарриці. Звідти вона вибудувала імперію, завдяки якій вона назавжди змінила зовнішній вигляд жінок. Один за одним створені нею елементи одягу ставали класикою: спідниця до гомілки, вільні брюки, коротка зачіска, "маленька чорна" сукня. 1921 року Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат - "Chanel №5". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.