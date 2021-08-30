 Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

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Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали плавці Максим Крипак та Андрій Трусов, а також штовхальник ядра Максим Коваль. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 67 нагород.

Логотип Паралімпіади 2020 у Токіо

Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей

Національна паралімпійська команда України у віторок, 31 серпня, у сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо здобула 13 нагород: три золотих, шість срібних та чотири бронзових, повідомило міністерство молоді та спорту України.

Паралімпійськими чемпіонами стали плавці Максим Крипак та Андрій Трусов. Максим Крипак з рекордом світу став першим в запливі на 100 метрів батерфляєм (клас S10). Для нього це вже четверта медаль у Токіо й друга золота.

Андрій Трусов здобув також свою другу золоту медаль, вигравши фінал на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас S7). У Токіо він ще завоював дві срібні та одну бронзову нагороди. Крім того, плавець Максим Веракса став срібним призером на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S12).

Бронзові медалі у плаванні виграли Василь Крайник (200 метрів комплексним стилем, клас S14), Євген Богодайко (50 метрів вільним стилем, клас S7), Єлизавета Мерешко (100 метрів вільним стилем, клас S7) та Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко та Кирило Гаращенко у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем (класи S11-S13). 

Тим часом українські легкоатлети цього дня завоювали п'ять медалей. Максим Коваль та Олександр Яровий виграли відповідно золото та срібло Ігор-2020 у штовханні ядра (клас F20). Результат Коваля - 17,34 метра. Кращий результат Мухаммада Зіяда Золкефлі з Малайзії, який штовхнув ядро на 17,94 метра, після змагань не зарахували, тому Коваль замість срібла отримав золото, а Олександр Яровий став срібним призером.

Крім того, ще три срібні медалі в легкій атлетиці у бігу на 400 метрів здобули Оксана Ботурчук (клас T12), Юлія Шуляр (клас Т20) та Наталія Кобзар (клас Т37). Також срібну нагороду виборов велосипедист Єгор Дементьєв у роздільній шосейній гонці (клас С5).

У медальному заліку Україна перебуває  на п'ятому  місці за кількістю золотих нагород та четвертому за загальною кількістю медалей - 67, серед яких 15 золотих, 33 срібних та 19 бронзових. Очолює залік команда Китаю з 132-ма нагородами, з яких 62 - золотих.

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30.8.2021, Tokio, Paralympics, Para-Schwimmen, Männer, 100 m Rücken, Tokyo Aquatics Centre: Pipo Carlomagno (Argentinien, 2. Platz, l-r), Andrii Trusow (Ukraine, 1. Platz) und Mark Malyar (Israel, 3. Platz) bei der Siegerehrung.

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