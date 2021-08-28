 Паралімпіада: Українські плавці здобули ще два ″золота″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

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Новини

Паралімпіада: Українські плавці здобули ще два "золота"

Український паралімпійський плавець Максим Крипак встановив світовий рекорд на 100-метрівці вільним стилем. Ще одне "золото" для України взяв інший плавець Андрій Трусов на дистанції 50 метрів вільним стилем S7.

Максим Крипак

Максим Крипак уже вдруге встановив паралімпійський рекорд у Токіо

Український плавець Максим Крипак виграв золоту медаль Паралімпійських ігор, встановивши у вівторок, 31 серпня, новий світовий паралімпійський рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем. Як повідомила пресслужба Паралімпійських ігор у соцмережі Twitter, Крипак переміг у чоловічому 100-метровому батерфляї S10.

Нинішня перемога не перша на рахунку Крипака. Днями українець уже здобув золото на дистанції 100 метрів вільним стилем S10, яку проплив за 50,64 секунди, встановивши новий світовий паралімпійський рекорд. Крім того, в Токіо він завоював срібну нагороду на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Ще один український плавець Андрій Трусов також зумів вибороти у вівторок золоту медаль у Токіо. "Андрій Трусов переміг у чоловічому запливі на 50 метрів вільним стилем S7", - йдеться в повідомленні Паралімпіади у Twitter. Третє місце посів також українець - плавець Євген Богодайко.

Раніше Трусов так само здобував "золото" на Парадімпіаді-2020 у плаванні на спині на дистанції 100 метрів.

Андрій Трусов

Андрій Трусов

Тепер в активі української команди загалом 63 здобутих нагороди, з яких 14 золотих, 30 срібних і 19 бронзових. Українські паралімпійці посідають у командному заліку за загальною кількістю нагород четверте місце.

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