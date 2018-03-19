 Плавчиня Стеценко принесла Україні третє золото на Паралімпіаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Новини

Плавчиня Стеценко принесла Україні третє золото на Паралімпіаді

Плавчиня Анна Стеценко виборола золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо. Це вже третє золото в скарбничці української збірної.

Плавчиня Анна Стеценко завоювала золото на Паралімпійських іграх у Токіо

Плавчиня Анна Стеценко завоювала золото на Паралімпійських іграх у Токіо

На Паралімпійських іграх у Токіо українська спортсменка Анна Стеценко здобула золоту медаль з плавання вільним стилем на 400 метрів.

Українка показала найкращий час, обійшовши італійську спортсменку Карлотту Джиллі та австралійку Катю Дедекінд, які завоювали срібну та бронзову медалі відповідно, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Крім запливу вільним стилем на 400 метрів, на Паралімпіаді в Токіо Стеценко також боротиметься за медалі у змаганнях із плавання вільним стилем на 50 метрів, плавання на спині на 100 метрів і комплексному змаганні на 200 метрів.

Раніше цього ж дня українка Мар'яна Шевчук виграла на Паралімпіаді золото з паверліфтингу серед жінок вагою до 55 кілограмів. 

Паралімпійські ігри у Токіо відбуваються з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени завоювали на них вже три золоті, 12 срібних і шість бронзових медалей. У загальному медальному заліку українська збірна посідає дев'яте місце. 

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