 Паралімпіада: українці в шостий день змагань завоювали 11 медалей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Паралімпіада: українці в шостий день змагань завоювали 11 медалей

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали Марина Литовченко у настільному тенісі та плавець Андрій Трусов. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 54 нагороди.

Український плавець Андрій Трусов (у центрі) здобув золоту медаль на Паралімпіаді

Український плавець Андрій Трусов (у центрі) здобув золоту медаль на Паралімпіаді

Національна паралімпійська збірна України у понеділок, 30 серпня, у шостий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо здобула 11 нагород: дві золотих, п'ять срібних та чотири бронзових, повідомило міністерство молоді та спорту України.

Паралімпійськими чемпіонами стали Марина Литовченко у настільному тенісі та плавець Андрій Трусов. У фіналі Литовченко перемогла Маляк Алієву з команди Паралімпійсього комітету Росії і стала володаркою золотої нагороди (клас 6). Це вже друга особиста паралімпійська нагорода Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році українська спортсменка була третьою у Ріо-де-Жанейро, зазначається у повідомленні міністерства.

Ще одне золото Україні приніс плавець Андрій Трусов, який на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S7) фінішував зі світовим рекордом. У Токіо Трусов також став володарем срібних медалей на дистанціях 400 метрів вільним стилем та 200 метрів комплексним плаванням.

Срібні нагороди до скарбнички збірної цього дня вибороли Віктор Дідух (настільний теніс, клас 8), Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки із 10 метрів, клас SH1), Михайло Сербін (плавання на 200 метрів комплексним стилем, клас S11), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 метрів, клас T35) та Яна Лєбєдєва (легка атлетика, метання диска, клас F53).

Бронзові медалі для України здобули легкоатлети Роман Павлик (стрибки у довжину, клас,T36), Зоя Овсій (метання диска, клас F53) та Ірина Щетнік зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів (клас SH1). Також бронзові медалі завоювала естафетна команда у складі Андрія Трусова, Дениса Дуброва, Юрія Божинського та Максима Крипака. Українська команда вперше в історії здобула на Паралімпійських іграх нагороду у плаванні 4х100 вільним стилем.

У медальному заліку Україна перебуває  на п'ятому  місці із 54 нагородами, серед яких 12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових. Лідирує у заліку команда Китаю зі 119-ма нагородами, з яких 54 - золоті. 

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