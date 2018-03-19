 Паралімпіада: Максим Крипак здобув третє ″золото″ в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

Паралімпіада: Максим Крипак здобув третє "золото" в Токіо

Український паралімпійський плавець Максим Крипак виявився найкращим на 400-метрівці вільним стилем.

Український плавець Максим Крипак

Максим Крипак виборов уже третю нагороду

Український плавець Максим Крипак здобув третю золоту медаль Паралімпійських ігор-2020, перемігши в середу, 1 вересня, під час запливу на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі SB10. Про це повідомила пресслужба Паралімпійських ігор у соцмережі Twitter.

Ще одна представниця української збірної - плавчиня Ярина Матло змогла вибороти бронзову медаль у запливі на 100 метрів брасом, повідомляє пресслужба змагань.

Тепер в активі української команди загалом 74 здобуті нагороди, з яких 16 золотих, 35 срібних і 23 бронзових. Українські паралімпійці посідають у командному заліку за загальною кількістю нагород шосте місце.

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Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали плавці Максим Крипак та Андрій Трусов, а також штовхальник ядра Максим Коваль. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 67 нагород.  

Українські паралімпійці знову здобули золоті медалі в Токіо

У скарбничці української збірної вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових. Крім того, українець Максим Крипак вставновив новий паралімпійський рекорд.  

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Eine Frau geht in Tokio an einem Symbol der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 vorbei. Die Paralympischen Spiele in Tokio werden am 24. August mit einer Zeremonie im Nationalstadion von Tokio eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Українські паралімпійці знову здобули золоті медалі в Токіо 28.08.2021

У скарбничці української збірної вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових. Крім того, українець Максим Крипак вставновив новий паралімпійський рекорд.

Eine Frau geht in Tokio an einem Symbol der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 vorbei. Die Paralympischen Spiele in Tokio werden am 24. August mit einer Zeremonie im Nationalstadion von Tokio eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Паралімпіада: українці в сьомий день змагань завоювали 13 медалей 31.08.2021

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали плавці Максим Крипак та Андрій Трусов, а також штовхальник ядра Максим Коваль. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 67 нагород.

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