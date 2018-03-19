Паралімпіада: Максим Крипак здобув третє "золото" в Токіо

Український плавець Максим Крипак здобув третю золоту медаль Паралімпійських ігор-2020, перемігши в середу, 1 вересня, під час запливу на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі SB10. Про це повідомила пресслужба Паралімпійських ігор у соцмережі Twitter.

Ще одна представниця української збірної - плавчиня Ярина Матло змогла вибороти бронзову медаль у запливі на 100 метрів брасом, повідомляє пресслужба змагань.

Тепер в активі української команди загалом 74 здобуті нагороди, з яких 16 золотих, 35 срібних і 23 бронзових. Українські паралімпійці посідають у командному заліку за загальною кількістю нагород шосте місце.

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