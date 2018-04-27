Парад по-північнокорейськи: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин

Центром Пхеньяна в суботу, 10 жовтня, маршируватимуть тисячі військовослужбовців, за ними проїдуть танки, артилерійські та ракетні установки. Як і раніше, парад відбудеться на заповненій масами площі Кім Ір Сена з трибуною, на якій буде сидіти онук Кіма, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Цього дня КНДР відзначить важливе для себе свято - 75-річчя правлячої Трудової партії Кореї (ТПК). Згідно з місцевими уявленнями, це гідний привід для демонстрації військової сили та, ймовірно, презентації нової зброї.

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Супутникові знімки, які зробили навесні та влітку цього року, демонструють численні будівельні роботи як у самому центрі столиці КНДР, так і в 10 кілометрах від неї на навчально-тренувальному полігоні, який використовується для репетиції військових парадів. Тут створена копія площі Кім Ір Сена, аби готуватися до парадів, подібних до того, який відбудеться 10 жовтня. "Полігон та копія пхеньянської площі є вже давно", - каже Дженні Таун, заступниця директора американської дослідницької організації 38North ("На північ від 38-ї паралелі"), яка спеціалізується на Північній Кореї. За її словами, підготовка до параду 10 жовтня почалася, судячи зі всього, у вересні, на супутникових знімках видно сотні машин та колони солдатів.

Репетиція параду на полігоні

Утім, бурхлива активність на полігоні розпочалася за кілька місяців до цього, стверджують як співробітники 38North, так і американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) та європейської неурядової організації Open Nuclear Network (ONN), розташованої у Відні. Зроблені навесні супутникові знімки свідчать про те, що за кілька тижнів там на порожньому місці були побудовані будівлі, які можуть слугувати казармами для солдатів, а поруч із ними гаражі для військової техніки та складські приміщення, каже Дженні Таун.

Парад прийматиме північнокорейський диктатор Кім Чен Ин

За словами Чжеву Шина з ONN, у минулому військову техніку на полігоні розміщували під тимчасовими навісами чи у наметах. Утім, недоліком такого рішення для північних корейців було те, що спостереження зі супутників дозволяли визначити, яку саме військову техніку там використовували.

Нові гаражі та навіси, за оцінками спостерігачів, достатньо просторі, аби розмістити в них пускові установки для ракет. Там може розміститися і 22-метрова міжконтинентальна ракета "Хвасон-15", яку КНДР успішно протестувала в листопаді 2017 року. Маючи потенційний радіус дії від 8500 до 13 тисяч кілометрів, ця ракета здатна досягнути території США.

Наприкінці вересня супутники зафіксували на полігоні об'єкт, який, на думку експертів, може виявитися ракетою на мобільній пусковій установці. На думку Чжеву Шина, влада КНДР може готувати "сюрприз" для параду 10 жовтня. Країна опинилася у непростих умовах у зв'язку з пандемією коронавірусу та природними катаклізмами, влітку вона постраждала від кількох тайфунів. У цій ситуації влада може "потребувати демонстрації сили як власному населенню, так і зовнішньому світу".

Військові паради на всі великі свята

Військові паради у КНДР відіграють важливу роль з моменту створення держави 1948 року. Вони відбуваються з нагоди всіх важливих державних свят: на день незалежності, день створення армії та на день народження засновника КНДР Кім Ір Сена. Збройні сили мають великий вплив у країні. За даними ЦРУ, вони нараховують близько 1,2 мільйона солдатів у країні з населенням близько 26 мільйонів.

Військовими парадами КНДР може демонструвати силу та, на відміну від пусків ракет, не побоюватися отримати за це нові штрафні заходи до вже наявних санкцій ООН, каже DW колишня консультантка ЦРУ, експертка з Північної Кореї Чон Х. Пак.

До 105-річчя від дня народження Кім Ір Сена його онук продемонстрував у квітні 2017 року одразу три нові ракети середньої дальності, серед них - "Пуккиксон-1", яка, як стверджують у Пхеньяні, стала першою успішно запущеною північнокорейською ракетою з підводного човна. У арсеналі КНДР є низка ракет малої, середньої та великої дальності, деякі з них можуть нести ядерні боєголовки.

Експерти очікують прем'єру нової ракети

Зараз оглядачі чекають на можливу прем'єру на параді 10 жовтня. Виступаючи на засідання політбюро ТПК у квітні 2019 року, Кім Чен Ин говорив про "нову стратегічну зброю", якої світ досі не бачив. Що він мав на увазі? На думку Чон Х. Пак, може йтися про прорив північних корейців у створенні ракет із твердопаливним двигуном. Велика перевага таких ракет полягає в тому, що їх можна транспортувати у заправленому стані. Тому вони більш мобільні та можуть бути швидше приведені у бойову готовність, ніж ракети, які потрібно заправляти рідким паливом перед запуском.

Запуск північнокорейської ракети з підводного човна 2016 року

Чон Х. Пак не виключає також, що під новою стратегічною зброєю Кім Чен Ин може мати на увазі балістичну ракету, яку запускають з підводного човна. Підводний човен класу Sinpo-C, звідки можна здійснити такий запуск, будується на верфі Сінпо на східному узбережжі Північної Кореї з 2017 року. За словами Дженні Таун, це престижний проєкт північнокорейської влади. "Підводний човен класу Sinpo - єдина у КНДР, здатна нести і запускати балістичні ракети", - каже Таун. Утім, даних про те, як далеко просунулися роботи зі створення субмарини, у зовнішніх аналітиків немає.

Напруження у відносинах КНДР та США

Однією з причин, з якої Пхеньян захоче продемонструвати силу, є напружені відносини з Вашингтоном. Вони різко погіршилися після провального другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина у в'єтнамському Ханої в січні 2019 року. Держсекретар США Майк Помпео улітку 2020 року заявив про готовність відновити діалог, однак отримав однозначну відповідь із Пхеньяна. У заяві державному агентству ЦТАК сестра північнокорейського правителя Кім Йо Чжон назвала нову зустріч на найвищому рівні "малоймовірною", оскільки КНДР не матиме від неї "жодної користі" на відміну від США.

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