Пандемія COVID-19: школу не відвідують 168 мільйонів дітей

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ констатує катастрофічну кризу освіти, спричинену обмеженнями, запровадженими задля стримання поширення коронавірусу. "Щодня діти, які не мають доступу до прямого навчання, відстають, а діти зі знедолених родин платять найвищу ціну", - пояснила виконавча директорка фонду Генрієтта Фор у середу, 3 березня.

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"Ми не можемо дозволити собі другого такого року, коли ці діти навчатимуться у обмеженому режимі, або взагалі не матимуть доступу до навчання", - заявила Фор і додала, що необхідно зробити все для продовження роботи шкіл або відновлення їх роботи у першу чергу.

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Як йдеться у доповіді ЮНІСЕФ, яку представляла Фор, загалом понад 168 мільйонів дітей у світі були позбавлені доступу до навчання протягом майже цілого року. Кожна сьома дитина у світі пропускала три чверті з запланованих уроків.

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У звіті також наголошується, що відсутність доступу до навчання для багатьох дітей суттєво збільшила ризики того, що вони ніколи більше не повернуться до школи, а замість цього будуть змушені працювати або вступати у шлюб.

Для привернення уваги до кризи освіти, ЮНІСЕФ представив інсталяцію "пандемічний клас", яка складається з 168 порожніх парт, за кожною з яких висить порожній рюкзак. Кожна парта уособлює собою один мільйон дітей, позбавлених доступу до навчання.