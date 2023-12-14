У Конгресі США підтримали розслідування імпічменту Байдена

Члени Палати представників США в середу, 13 грудня, проголосували за резолюцію щодо продовження розслідування в рамках процесу імпічменту президента Джо Байдена. Документ, підготовлений профільним комітетом, підтримав 221 конгресмен-республіканець, проти ухвалення проголосували 212 демократів.

Резолюція передбачає собою формальний початок розслідування в рамках процедури імпічменту. За законодавством США, саме розслідування дозволяється проводити і без узгодження, з цієї причини воно ведеться вже протягом кількох місяців. Ідея провести голосування щодо резолюції належить спікеру нижньої палати американського парламенту Майку Джонсону, який вважає, що затверджена резолюція додасть процедурі імпічменту більшої ваги.

Підставами для розслідування є, зокрема, листування з ноутбука сина президента - Гантера Байдена, свідчення свідків про нібито причетність президента до бізнесу сина, а також підозрілі грошові операції сім'ї глави держави. Напередодні Байдена-молодшого викликали до суду комітетом з нагляду Палати представників, щоб відповісти на запитання республіканців про причетність Джо Байдена до його бізнесу. Однак, він не прийшов. Сам Джо Байден усі закиди на свою адресу відкидає і пов'язує їх із президентською виборчою кампанією республіканців.

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Після рішення Палати представників звинувачення передано до Сенату США, де процедура набуває форми судового процесу. Керує ним голова Верховного суду США. Палата представників на процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль членів суду присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно щонайменше дві третини голосів. Більшість у Сенаті США належить Демократичній партії США.