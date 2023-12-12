Байден: Ми повинні довести, що Путін помиляється

Путін робить ставку на те, що США не зможуть допомогти Україні, заявив Джо Байден під час брифінгу з Володимиром Зеленським у Білому домі. Потрібно довести, що він помиляється, додав він.

Президент США Джо Байден під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок, 12 грудня, наголосив на важливості допомоги Україні.

"Ми продовжуватимемо постачати Україні критично важливе озброєння і техніку доти, доки зможемо, в тому числі (пакет допомоги. - Ред.) на 200 мільйонів доларів, які я щойно затвердив сьогодні, на критично необхідне обладнання, додаткові перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерію і боєприпаси", - сказав він.

При цьому глава Білого дому наголосив, що без додаткового фінансування США не зможуть допомагати Україні реагувати на нагальні оперативні потреби. "Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні. Ми повинні, ми повинні, ми повинні довести, що він помиляється. Сполучені Штати і Конгрес повинні, як я і просив минулого тижня", - зазначив Байден.

"Якщо Путіна не зупинити, під загрозою опиниться свобода кожного"

Він також звернув увагу, що в Росії святкують і аплодують республіканцям за блокування допомоги Україні. "Лояльні до Росії люди в Москві святкували, коли республіканці проголосували за блокування допомоги Україні минулого тижня. Ведучий кремлівського (політичного. - Ред.) шоу буквально сказав, цитую: "Молодці республіканці, це добре для нас", - зазначив Байден. На його переконання, історія суворо судитиме тих, хто повертається спиною до справи свободи.

Як зазначив Байден, сьогодні на кону стоїть свобода України, і якщо не зупинити Путіна, то під загрозою опиниться "свобода кожного майже скрізь". "Путін не зупиниться і агресори будуть скрізь, будуть надихатися, щоб спробувати забрати те, що можуть, силою", - сказав президент США.

Байден запропонував конгресменам компроміс

Під час брифінгу Байден повідомив, що його команда працює з демократами і республіканцями в Сенаті, щоб спробувати знайти двопартійний компроміс. "Компроміс - це те, як працює демократія. І я вже готовий і запропонував компроміс", - зазначив він, додавши, що питання фінансування України загалом не повинне стати "заручником" в спробі республіканців проштовхнути "власний партійний порядок денний" з вимогами посилення міграційних заходів на кордоні з Мексикою.

При цьому Байден заявив, що не покине Україну, як і американський народ. "Переважна більшість людей, з обох партій, у Сполучених Штатах і в Конгресі підтримують вашу країну. Вони розуміють, як і я, що успіх України та її здатність стримувати агресію в майбутньому є життєво важливими для безпеки всього світу", - наголосив президент США.

Також глава Білого дому висловив упевненість, що Україна у майбутньому стане членом НАТО. "Щодо цього немає жодних питань. Але Україна стане членом НАТО, коли усі його члени на це погодяться, і будуть виконані умови. А зараз ми маємо забезпечити, щоб вони (українці. - Ред.) виграли війну", - резюмував Байден.

Відповідаючи на запитання про те, якою є стратегія США щодо України і в який момент Україна має розглядати мирні переговори, Байден відповів: "Ми повинні впевнитися, що Путін продовжить зазнавати поразки, а Україна досягати успіху. І найкращий шлях це зробити - ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування".

Зеленський: Обговорили посилення ППО та знищення логістики

Своєю чергою Зеленський повідомив, що обговорював з Байденом те, як збільшити українські сили у наступному році, зокрема, посилення протиповітряної оборони та знищення російської логістики на території України. "Ми сподіваємося зруйнувати домінування РФ в повітрі. Це наш план на наступний рік", - зауважив український президент.

Також йшлося про те, щоб посилити "ізоляцію Путіна" за розв'язану проти України війну та змусити його заплатити агресію. "Дуже важливо, що до кінця цього року ми можемо надіслати дуже потужний сигнал нашої єдності", - наголосив він.

Зеленський також згадав про успіхи української армії проти окупантів, які далися "непросто". "Ми знищили кораблі РФ, і виштовхнули залишок їхнього флоту. Також наші хлопці знищили 20 тисяч вагнерівців - серйозних терористів, які наводили хаос всюди. Тобто ядра цієї терористичної організації вже немає", - зазначив президент. Він запевнив, що в України є "чіткий план" подальших дій, "але про деталі наступних операцій у 2024 році я не зможу публічно вам сказати".

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Зеленський про відмову від територій: Божевілля

Водночас Зеленський, відповідаючи на запитання, категорично відкинув можливість відмови від окупованих Росією територій. "Як може Україна віддати свої території? Це абсолютне божевілля. Там живуть наші люди, сім'ї, діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей. Над нами знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. Ми це прекрасно знаємо. Питання не тільки в землі, а в живих людях. Віддати дітей?" - сказав він.

Президент України також повідомив, що поінформував Байдена про те, що "Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії щодо підготовки для початку перемовин про вступ до ЄС". "Ми також постійно спілкуємося з європейськими лідерами про санкції і політичні кроки для тиску на РФ. Американське лідерство є ключовим", - підкреслив Зеленський. Крім того, він запевнив, що відчуває підтримку від адміністрації Байдена і від сенаторів. "Всі ці сигнали були більш ніж позитивні. Але є слова, а є конкретні результати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вашингтона 10 грудня із дводенним робочим візитом. 11 грудня він виступ в Національному університеті оборони США, а також зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

12 грудня Зеленський зустрівся за зачиненими дверима з лідерами Конгресу від обох партій. Президент України поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу, а також пообіцяв, що й наступного року Україна тиснутиме на РФ. Крім того, Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку США, зокрема в потребі в далекобійній зброї.