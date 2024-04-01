Опозиція лідирує на місцевих виборах у Туреччині

Кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) лідирують на виборах мерів у ключових містах Туреччини, включно зі Стамбулом, Анкарою та Ізміром. Про це повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на попередні підсумки голосування, що відбулося в неділю, 31 березня.

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Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який є представником опозиції, набирає 51,05 відсотка голосів після підрахунку 99,86 відсотка бюлетенів, пише Daily Sabah. На другому місці кандидат від правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Мурат Курум із 39,6 відсотка.

В Анкарі також лідирує чинний мер, опозиціонер Мансур Яваш, у нього 60,34 відсотка голосів після опрацювання 99,66 відсотка бюлетенів. Його основний суперник, представник ПСР Тургут Алтинок набирає 31,73 відсотка.

На виборах в Ізмірі після опрацювання 99,09 відсотка бюлетенів перше місце посідає представник опозиції Джеміль Тугай із 48,88 відсотка голосів. У разі перемоги він змінить на посаді мера міста свого однопартійця Тунча Соєра. Кандидат від ПСР Гамза Даг набирає 37,11 відсотка голосів.

Кандидати від НРП, до якої належать Імамоглу, Яваш і Тугай, загалом попередньо лідирують у понад 20 провінціях по країні. Явка виборців на місцевих виборах у Туреччині становила 78,4 відсотка.

Мер Стамбула оголосив про перемогу на виборах

Понад 60 мільйонів турецьких громадян мали можливість брати участь в обранні мерів та інших комунальних політиків. Голосування розглядають як перевірку на популярність серед виборців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який торік був переобраний після 20 років перебування при владі.

Перемога Імамоглу на виборах мера Стамбула, як очікується, посилить його позиції як можливого суперника Ердогана на майбутніх президентських виборах. Імамоглу вже оголосив про своє переобрання главою міста. "Ми посідаємо перше місце з перевагою більш ніж у мільйон голосів... Ми перемогли на виборах", - сказав він журналістам.

Ердоган розчарований результатами виборів

Президент Туреччини Ердоган натомість висловив розчарування результатами місцевих виборів, які продемонстрували серйозну невдачу його правлячої партії ПСР. "На жаль, ми не змогли досягти результату, якого бажали і на який сподівалися на місцевих виборах", - сказав Ердоган прихильникам у штаб-квартирі своєї партії в столиці Анкарі, цитує dpa. "Ми чесно оцінимо результати виборів... і мужньо піддамо їх самокритиці", - додав він.