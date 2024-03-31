Тест для Ердогана: в Туреччині проходять місцеві вибори

Голосування сприймається оглядачами як перевірка президента Туреччини Ердогана на популярність серед виборців. Ісламсько-консервативні сили мають намір відвоювати в опозиції Стамбул та Анкару.

У Туреччині в неділю, 31 березня, проходять комунальні вибори, на яких мерів та інших місцевих політиків обирають понад 60 мільйонів. Голосування розглядається оглядачами як перевірка на популярність серед виборців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якого минулоріч було переобрано після 20 років перебування при владі.

У центрі уваги - вибори в мегаполісах Стамбул та Анкара, в яких ісламсько-консервативна "Партія справедливості та розвитку" президента Ердогана п'ять років тому поступилася опозиції і тепер має намір повернути владу під свій контроль. Перші офіційні результати голосування очікуються пізно увечері 31 березня.

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На найбільше в країні місто Стамбул з населенням 16 мільйонів припадає майже третина турецького ВВП. За даними опитувань, кандидати від ПСР Мурат Курум та від найбільшої опозиційної Республіканської народної партії Екрем Імамоглу ідуть майже врівень.

Голосування у Стамбулі

Якщо перемогу здобуде Імамоглу, це посилить його позиції як можливого суперника Ердогана на майбутніх президентських виборах. Якщо ж Стамбул поверне під свій контроль ПСР, це ще більше зміцнить владу Ердогана, який починав своє політичне сходження у цьому місті.

Головними темами передвиборної кампанії були висока інфляція на рівні 67 відсотків та інфраструктурні проєкти. Спостерігачі назвали виборчу кампанію несправедливою: більшість ЗМІ у Туреччині перебувають під прямим чи непрямим контролем уряду.

За перебігом комунальних виборів у Туреччині спостерігає делегація Ради Європи.