Опитування: В ЄС поменшало прихильників надання зброї Києву

Україну найактивніше підтримують у Польщі, де передачу озброєння для України схвалюють 76 відсотків респондентів. У ФРН прихильників зброї для України поменшало до 48, а в Італії - до 36 відсотків, кажуть соціологи.

У країнах Євросоюзу спостерігається зменшення кількості прихильників постачання озброєнь України. Це випливає з оприлюднених у четвер, 1 грудня, результатів опитування, проведеного Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Як показало дослідження громадської думки, у вересні 50 відсотків європейців позитивно ставилися до передачі Україні озброєнь. Ще в березні частка прихильників передачі зброї Україні у ЄС досягала 56 відсотків.

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За даними соціологів, серед країн ЄС нині найвищий рівень підтримки поставок європейської зброї України спостерігається в Польщі - 76 відсотків. Водночас у Німеччині частка прихильників надання військової допомоги Києву у вересні знизилася порівняно з березнем із 57 до 48, а в Італії - навіть до 36 відсотків, що стало найнижчим показником у всьому Євросоюзі.

Готовність населення до жертв заразди енергонезалежності теж ослабла

Згідно з результатами опитування, в Європі, як і раніше, високий рівень готовності громадян пожертвувати особистим добробутом задля досягнення незалежності від російських енергоносіїв. Таких респондентів нарахували 67 відсотків. Утім, це все одно менше порівняно з підсумками весняного опитування - у березні цей показник становив 74 відсотки.

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Цікаво, що найнижча в Євросоюзі готовність до особистих жертв фіксується в Німеччині. У вересні часка німців, готових до матеріальних втрат заради енергонезалежності від РФ, скоротилася до 62 відсотків, тоді як у березні вона була на рівні 72 відсотки. Це тоді, коли в Польщі платити вищі ціни за енергонезалежність від Росії готові 80 відсотків респондентів, що є максимальним показником у ЄС.

Ставлення до українських біженців істотно не змінилося

Утім, експертка Фонду Бертельсмана з Європи Ізабель Гоффманн (Isabell Hoffmann) переконана, що підстав говорити про "кінець солідарності з Україною" немає, принаймні щодо готовності прийому біженців з України. Вона зазначила, що понад три чверті всіх опитаних у ЄС, як і раніше, готові приймати українських біженців у своїх країнах. Найбільшу відкритість тут демонструє Іспанія - 89 відсотків.

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Натомість у Німеччині готовності до прийому українців, які втікають від війни, поменшало - з 86 відсотків у березні до 74 у вересні. Але найнижчий рівень готовності до прийому біженців з України у Франції - 72 відсотки. Загалом по Євросоюзу українських біженців у середньому згодні приймати у своїх країнах 77 відсотків опитаних.