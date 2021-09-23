Оператори ГТС України і ще трьох країн хочуть створити "водневий коридор" до ЄС

Оператори газотранспортних систем України (ОГТСУ), Німеччини (OGE), Чехії (NET4GAS) та Словаччини (EUSTREAM) спільно працюватимуть над ініціативою створення Центральноєвропейського водневого коридору. Про започаткування проєкту в четвер, 23 вересня, повідомили ОГТСУ та OGE.

"Ініціатива спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС. Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чеській Республіці та Словаччині", - зазначається у повідомленні ОГСТУ.

Дивитись відео 07:12 Поділитись Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (03.09.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zrdo Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (03.09.2021)

За словами заступника гендиректора з розвитку і трансформації ОГТСУ Павела Станчака, через поставлені в Європі цілі досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року дослідження в цьому напрямі необхідно розпочати вже сьогодні. "Водень - це перспективна технологія, яка перебуває на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", - зазначив він.

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Своєю чергою гендиректор EUSTREAM Ростіслав Нуковіч додав, що словацька "надійна система транспортування могла б забезпечити гнучкий і дуже економічно вигідний спосіб подальшого транспортування екологічно чистої енергії на ринки ЄС".

Перепрофілювання газової інфраструктури

Засновники проєкту вважають, що Центральноєвропейський водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання наявної газової інфраструктури в поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи і компресорні станції. Це дасть змогу забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною, зазначають вони. Сторони вивчать можливості технічної реалізації транспортування до 120 гігават-годин водню на добу.

Керуючий директор NET4GAS Андреас Рау очікує, що завдяки такому міжнародному партнерству вже в наступному році будуть перші результати з перевірки можливостей здійснення проекту в частині потужностей і вартості транспортування водню.

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У свою чергу гендиректор OGE Йорґ Берґман (Jörg Bergmann) зазначив, що без широкого використання водню разом із поновлюваними джерелами енергії країни ЄС не зможуть досягти поставлених кліматичних цілей, а створення такого водневого коридору дасть можливості доставки великих обсягів водню в промислові центри попиту вже до 2030 року. Як зазначається на сайті OGE, очікується, що Німеччина буде основним споживачем водню в Європі.