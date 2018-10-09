 Opel доведеться відкликати 100 тисяч дизельних автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Opel доведеться відкликати 100 тисяч дизельних автомобілів

Федеральне відомство автотранспорту Німеччини закидає Opel використання недозволеного програмного забезпечення, що відключає очищення вихлопних газів.

Перевірка рівня вихлопів на Opel Zafira

Перевірка рівня вихлопів на Opel Zafira

Тиск на німецького автовиробника Opel через "дизельний скандал" посилюється. Федеральне відомство автотранспорту Німеччини (KBA) має намір видати розпорядження про відкликання автокомпанією близько 100 тисяч дизельних автомобілів. Про це в понеділок, 15 жовтня, повідомили в німецькому міністерстві транспорту. Причиною відкликання є програмне забезпечення, що відключає систему очистки вихлопів, яке з точки зору KBA є забороненим.

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Порушення було виявлено іще наприкінці 2015 року, тоді відомство зафіксувало чотири варіанти забороненого програмного забезпечення. На початку 2016 року KBA розпорядилося, щоб автовиробник добровільно здійснив оновлення програмного забезпечення та усунув порушення. Утім, за словами речника міністерства транспорту, Opel не поспішав це робити та оновив програми лише на близько 70 відсотках  автомобілів моделей Cascada, Insignia та Zafira, у яких виявили порушення.

"Після того, як на початку 2018 року було виявлено п'ятий варіант програмного забезпечення, що відключає систему очистки вихлопів, проходять відомчі слухання з метою зобов'язати до відкликання моделі Cascada, Insignia та Zafira", - зазначив речник міністерства, цитує агентство dpa. За його словами, розпорядження про відкликання має з'явитися "незабаром".

Раніше 15 жовтня в Рюссельсгаймі та Кайзерслаутерні пройшли обшуки приміщень Opel. Такого роду обшуки, які теж стосувалися розслідування "дизельного скандалу", раніше проводили, зокрема, в приміщеннях компаній Volkswagen та BMW.

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