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Opel

Opel - німецька автомобілебудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Opel".

Німецька автомобілебудівна компанія Opel, починаючи від серпня 2017 року, входить до складу французького автомобілебудівного концерну Groupe PSA. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Електрокар для підлітків чи скутер із дахом? (16.02.2022) 16.02.2022

За кермо без прав - у Німеччині це можливо, але лише на особливому авто і не на автобанах. Електромобіль нагадує скутер із дахом. Дивіться самі!
Дефіцит компонентів як причина подорожчання авто

Дефіцит компонентів як причина подорожчання авто 08.10.2021

У Німеччині набирає обертів інфляція. Одна з причин - дорожнеча окремих товарів через перебої у глобальних ланцюгах поставок. Через цю проблему навіть тимчасово закрився один з німецьких заводів Opel.
Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття 18.12.2019

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття. Компанії хочуть створити четвертого за величиною автовиробника у світі, його назва ще невідома.
Коментар: Бум позашляховиків у ФРН - а як же ж захист клімату?

Коментар: Бум позашляховиків у ФРН - а як же ж захист клімату? 16.08.2019

Турбота про довкілля і загрози зміни клімату поки що жодним чином не позначилися на популярності серед водіїв позашляховиків. Любиш поганяти, люби й коня годувати, вважає Томас Шпан.
Opel наказали відкликати 100 тисяч дизельних авто через порушення

Opel наказали відкликати 100 тисяч дизельних авто через порушення 19.10.2018

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Opel доведеться відкликати 100 тисяч дизельних автомобілів

Opel доведеться відкликати 100 тисяч дизельних автомобілів 15.10.2018

Федеральне відомство автотранспорту Німеччини закидає Opel використання недозволеного програмного забезпечення, що відключає очищення вихлопних газів.

Електромобілі Made in Germany-2018 (фотогалерея) 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

Ефект доміно у дизельному скандалі

Ефект доміно у "дизельному скандалі" 14.06.2018

Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів.

Круті тачки німецької поліції (фотогалерея)

Круті "тачки" німецької поліції (фотогалерея) 05.06.2018

Якою технікою користується німецька поліція, щоб наздоганяти зловмисників на автотрасах, у небі та на водоймах? Дивіться фотогалерею DW.
У Німеччині кількість автомобілів за 2017 рік зросла на понад мільйон

У Німеччині кількість автомобілів за 2017 рік зросла на понад мільйон 05.03.2018

За рік число автомобілів у ФРН зросло на 1,1 мільйона одиниць, повідомляє відповідне відомство. Особливо високими темпами зростала кількість авто на альтернативних двигунах.
Німецькі виробники зобов'язалися модернізувати понад п'ять мільйонів дизельних авто

Німецькі виробники зобов'язалися модернізувати понад п'ять мільйонів дизельних авто 02.08.2017

Понад п'ять мільйонів авто з дизельним двигуном модернізують задля скорочення обсягів шкідливих викидів. Автовиробники ФРН взяли на себе відповідне зобов'язання. Це торкнеться авто стандартів "євро-5" та "євро-6".
Французький автогігант PSA завершив придбання Opel та Vauxhall

Французький автогігант PSA завершив придбання Opel та Vauxhall 01.08.2017

Відтепер PSA є другим найбільшим автовиробником Європи після німецького Volkswagen. Opel та Vauxhall мають 100 днів, щоб підготувати стратегічний план взаємодії з іншими підприємствами PSA.
У концерні Opel відбулася зміна керівництва

У концерні Opel відбулася зміна керівництва 12.06.2017

Замість Карла-Томаса Ноймана німецький автоконцерн очолить Міхаель Лошеллер, який обіймав посаду директора з фінансів. Нойман залишиться в правлінні до переходу Opel до складу Groupe PSA.
Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі 13.03.2017

В автолюбителів при виді цих машин аж подих перехоплює: VW, BMW, Opel, Mercedes-Benz - німецькі автовиробники створили чимало культових авто. Найвідоміші - у нашій фотогалереї.
Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі 13.03.2017

В автолюбителів при виді цих машин аж подих перехоплює: VW, BMW, Opel, Mercedes-Benz - німецькі автовиробники створили чимало культових авто. Найвідоміші - у нашій фотогалереї.
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