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Opel - німецька автомобілебудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Opel".
Німецька автомобілебудівна компанія Opel, починаючи від серпня 2017 року, входить до складу французького автомобілебудівного концерну Groupe PSA. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Понад п'ять мільйонів авто з дизельним двигуном модернізують задля скорочення обсягів шкідливих викидів. Автовиробники ФРН взяли на себе відповідне зобов'язання. Це торкнеться авто стандартів "євро-5" та "євро-6".