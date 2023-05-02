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Підтримки в Афганістані потребують, зокрема, жінки
Підтримки в Афганістані потребують, зокрема, жінкиФото: AFP/Getty Images
ПолітикаАфганістан

ООН залишатиметься в Афганістані

Ольга Журавльова
16 хв. тому

ООН продовжуватиме надавати в Афганістані гуманітарну підтримку населенню, заявив генеральний секретар організації.

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"Гуманітарна допомога - це крихкий рятівний круг для мільйонів афганців, - заявив у вівторок, 2 травня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш за результатами дводенної конференції щодо Афганістану, яка завершилася у Катарі. "Організація Об'єднаних Націй не похитнеться у своєму зобов'язанні підтримувати народ Афганістану", - наголосив генсек ООН.

Гутерріш заявив про рішучість досягти домовленості з талібами щодо необхідних умов для надання допомоги населенню країни. Водночас він вказав на відсутність фінансових зобов'язань щодо допомоги Афганістану. На сьогоднішній день покрито лише близько 6 відсотків від необхідних 4,6 мільярда доларів.

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На конференції в еміраті Катар Гутерріш також засудив накладену талібами нещодавно заборону афганським жінкам працювати в ООН. Спецпредставники понад 20 країн на зустрічі погодилися, що для боротьби з радикальним ісламським рухом "Талібан" необхідна міжнародна стратегія. Однак про визнання режиму талібів легітимним урядом не йшлося.

За даними Організації Об'єднаних Націй, понад 28 мільйонів людей в Афганістані залежать від гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Тоді ж радикальне угруповання "Талібан" розпочало потужний наступ по всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.

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