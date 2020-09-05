 Ольга Ковалькова повідомила про вимушений від′їзд з Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Новини

Ольга Ковалькова повідомила про вимушений від'їзд з Білорусі

Влада Білорусі пригрозила довіреній особі Світлани Тихановської тривалим арештом. З ізолятора Ковалькову привезли на кордон з Польщею.

Ольга Ковалькова й Координаційна рада опозиції

Координаційна рада опозиції. Ольга Ковалькова - в центрі (архівне фото)

Членкиня президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту. У суботу, 5 вересня, на пресконференції у Варшаві довірена особа Світлани Тихановської розповіла про обставини свого від'їзду до Польщі минулої ночі.

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За її словами, представники правоохоронних органів прийшли до неї в ізолятор у Мінську, де вона відбувала адміністративний арешт, і "запропонували або виїхати з країни, або залишитися у в'язниці надовго". Після цього її посадили в автомобіль, наділи каптур і маску і привезли в прикордонний пункт "Брузгі".

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"Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Однак їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли", - повідомила вона. Потім Ковалькова, за її словами, зв'язалася з послом Польщі Артуром Михальським і він сприяв її приїзду до Варшави.

Ковалькова має намір повернутися в Білорусь

"Сьогодні мене вивезли з Білорусі, як раніше вивезли Світлану Тихановську. Це стає поганою практикою, як і те, що тих, хто виїхав раніше, не пускають назад. Влада не може виставити за двері весь білоруський народ. Це неможливо", - заявила Ковалькова. Вона також наголосила, що має намір повернутися в Білорусь і вести політичну діяльність надалі.

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Прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що Ковалькова перетнула кордон з Польщею. "5 вересня близько другої години ночі вона прибула (…) до пункту пропуску "Брузгі", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням Гродно - Варшава і проїхала на територію Польщі", - повідомило відомство.

Версія МВС Білорусі

Тим часом у МВС Білорусі повідомили інформагенції "Інтерфакс", що Ольгу Ковалькову випустили з ізолятора за станом здоров'я. "Після суду Ковалькову помістили назад в ЦІП (Центр ізоляції правопорушників. - Ред.). Однак там вона заявила про те, що їй необхідне лікування", - повідомили у відомстві в інтерв'ю РІА "Новости".

25 серпня Ковальковій присудили адміністративний арешт строком на 10 діб за організацію несанкціонованої акції біля прохідної Мінського тракторобудівного заводу. А 3 вересня їй було призначено ще 15 діб арешту.

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    Автор: Євген Жуков


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