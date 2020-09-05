Ольга Ковалькова повідомила про вимушений від'їзд з Білорусі
Влада Білорусі пригрозила довіреній особі Світлани Тихановської тривалим арештом. З ізолятора Ковалькову привезли на кордон з Польщею.
Координаційна рада опозиції. Ольга Ковалькова - в центрі (архівне фото)
Членкиня президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту. У суботу, 5 вересня, на пресконференції у Варшаві довірена особа Світлани Тихановської розповіла про обставини свого від'їзду до Польщі минулої ночі.
За її словами, представники правоохоронних органів прийшли до неї в ізолятор у Мінську, де вона відбувала адміністративний арешт, і "запропонували або виїхати з країни, або залишитися у в'язниці надовго". Після цього її посадили в автомобіль, наділи каптур і маску і привезли в прикордонний пункт "Брузгі".
"Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Однак їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли", - повідомила вона. Потім Ковалькова, за її словами, зв'язалася з послом Польщі Артуром Михальським і він сприяв її приїзду до Варшави.
Ковалькова має намір повернутися в Білорусь
"Сьогодні мене вивезли з Білорусі, як раніше вивезли Світлану Тихановську. Це стає поганою практикою, як і те, що тих, хто виїхав раніше, не пускають назад. Влада не може виставити за двері весь білоруський народ. Це неможливо", - заявила Ковалькова. Вона також наголосила, що має намір повернутися в Білорусь і вести політичну діяльність надалі.
Прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що Ковалькова перетнула кордон з Польщею. "5 вересня близько другої години ночі вона прибула (…) до пункту пропуску "Брузгі", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням Гродно - Варшава і проїхала на територію Польщі", - повідомило відомство.
Версія МВС Білорусі
Тим часом у МВС Білорусі повідомили інформагенції "Інтерфакс", що Ольгу Ковалькову випустили з ізолятора за станом здоров'я. "Після суду Ковалькову помістили назад в ЦІП (Центр ізоляції правопорушників. - Ред.). Однак там вона заявила про те, що їй необхідне лікування", - повідомили у відомстві в інтерв'ю РІА "Новости".
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
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