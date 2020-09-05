 Соратниця Тихановської Ковалькова виїхала з Білорусі до Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Новини

Соратниця Тихановської Ковалькова виїхала з Білорусі до Польщі

Членкиня президії Координаційної ради Ольга Ковалькова перебуває наразі в Варшаві, повідомили в раді білоруської опозиції.

Ольга Ковалькова

Ольга Ковалькова

Соратниця лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Ольга Ковалькова виїхала з Білорусі. Про це в суботу, 5 вересня, повідомили інформагенції "Інтерфакс" в пресслужбі Координаційної ради опозиції.

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"Підтверджуємо, Ольга перебуває наразі у Варшаві. Невдовзі буде коментар від Ольги", - сказали в пресслужбі. Ковалькова є членкинею президії Координаційної ради білоруської опозиції. Наприкінці серпня її засудили до 10 діб арешту за звинуваченням в організації несанкціонованого заходу.

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Нагадаємо, в Білорусі вже майже місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, що відбулися 9 серпня. Офіційним переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який беззмінно займає цей пост з 1994 року. Утім, прихильники опозиції не погодилися з офіційними результатами, назвавши їх сфальсифікованими. Наймасовіші акції протесту відбулися в Мінську 16 і 23 серпня. Під час акцій було затримано понад сім тисяч осіб.

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18 серпня прихильники Тихановської створили Координаційну раду білоруської опозиції з метою зміни влади в країні шляхом проведення нових виборів. Влада Білорусі вважає цей орган неконституційним.

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  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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