Соратниця Тихановської Ковалькова виїхала з Білорусі до Польщі

Соратниця лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Ольга Ковалькова виїхала з Білорусі. Про це в суботу, 5 вересня, повідомили інформагенції "Інтерфакс" в пресслужбі Координаційної ради опозиції.

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"Підтверджуємо, Ольга перебуває наразі у Варшаві. Невдовзі буде коментар від Ольги", - сказали в пресслужбі. Ковалькова є членкинею президії Координаційної ради білоруської опозиції. Наприкінці серпня її засудили до 10 діб арешту за звинуваченням в організації несанкціонованого заходу.

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Нагадаємо, в Білорусі вже майже місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, що відбулися 9 серпня. Офіційним переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який беззмінно займає цей пост з 1994 року. Утім, прихильники опозиції не погодилися з офіційними результатами, назвавши їх сфальсифікованими. Наймасовіші акції протесту відбулися в Мінську 16 і 23 серпня. Під час акцій було затримано понад сім тисяч осіб.

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18 серпня прихильники Тихановської створили Координаційну раду білоруської опозиції з метою зміни влади в країні шляхом проведення нових виборів. Влада Білорусі вважає цей орган неконституційним.

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