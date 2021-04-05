Олексія Навального повернули з медчастини колонії до загону

Російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив голодування і скаржився на погіршення здоров'я, перевели з медичної частини колонії до загону. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Навального у понеділок, 12 квітня. "Зважаючи на серйозність голодування, адміністрація щодня погрожує почати примусове годування", однак при цьому лікаря до Навального "так і не пускають", йдеться у повідомленні.

Після прибуття до виправної колонії № 2 міста Покров Володимирської області Навальний схуднув на 15 кілограмів, у тому числі на вісім - від початку голодування, йдеться у Twitter. Зараз Навальний важить 77 кілограмів, має тиск 94/76 і середній пульс 106.

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Нагадаємо, після прибуття до колонії 15 березня Навальний неодноразово повідомляв про погіршення стану свого здоров'я. Зокрема, він казав про болі у спині та нозі. 31 березня Навальний оголосив голодування та пообіцяв тримати його до того часу, поки до нього не допустять лікаря. Пізніше він повідомив про підвищену температуру і сильний кашель, і 5 квітня Навального перевели до медичної частини колонії.

Євросоюз, США, Великобританія та країни Балтії оприлюднили звернення до російської влади з закликом забезпечити політика належним медичним обслуговуванням і дозволити йому спілкуватися з адвокатами. Захід вимагає негайного і беззастережного звільнення політика і проведення повного розслідування отруєння його в Росії бойовою отруйною речовиною родини "Новачок".

Ув'язнення Олексія Навального

17 січня Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок".

2 лютого Навального засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег у 2014 році були визнані винними в розкраданні.