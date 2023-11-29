Офіс генпрокурора сформував реєстр педофілів

У реєстр педофілів України внесли 600 осіб. Доступ до нього матимуть, зокрема, директори шкіл і садочків. Наповнення електронної бази іменами злочинців триває.

Офіс генерального прокурора України завершив базовий етап наповнення єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

"Реєстр - автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в середу, 29 листопада.

До реєстру внесли дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це понад 600 злочинців.

"Особа потрапляє до електронної бази на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До неї вносяться відомості щодо прізвища, імені, по-батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Також вона міститиме дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду", - пояснюється у повідомленні.

️Доступ до реєстру матимуть правоохоронці, директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому - попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх”, - сподіваються в офісі генпрокурора.

Зараз ювенальні прокурори працюють над подальшим наповненням реєстру.

Нагадаємо, що Верховна Рада погодила створення цієї бази в грудні 2019 року. Реєстр педофілів запустили в Україні в тестовому режимі в жовтні 2021 року.