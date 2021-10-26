В Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі

В Україні запустили єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх, у тестовому режимі. Наразі в ньому містяться дані про 171 особу. Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомляє міністерство юстиції України на сторінці у Facebook.

"В Україні запустили й почали наповнювати так званий реєстр педофілів. Поки що реєстр працює у тестовому режимі. Станом на сьогодні у цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх", - ідеться в повідомленні.

Мін'юст наповнює реєстр разом з органами прокуратури і суду, вивчаючи особові справи засуджених за вказані злочини, щоби після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних.

Як працює реєстр педофілів?

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про посилення кримінальної відповідальності за сексуальні злочини проти малолітніх. Він набув чинності 16 січня 2020 року.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочин проти малолітніх. До реєстру вносять відомості щодо засуджених: їхні дати народження, місця проживання або перебування, скоєний злочин, застосований вид покарання, а також інформацію про фактично відбуте покарання та про порушення правил адміністративного нагляду.

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Інформацію про особу включають у реєстр на підставі обвинувального вироку суду, що набрав чинності. У разі, якщо особа вчинила сексуальний злочин проти малолітнього до створення реєстру, інформація вноситься на підставі ухвали суду або за клопотанням прокурора. Виключати з реєстру інформацію про особу будуть у разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.