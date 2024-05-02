ОЕСР покращила прогноз для світової економіки на 2024 рік

Глобальний ВВП 2024 року має збільшитися на 3,1 відсотка, прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку. У лютому вона прогнозувала зростання у 2,9 відсотка.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) покращила свій прогноз глобального економічного зростання на 2024 рік, про що в четвер, 2 травня, повідомила агенція AFP. Згідно з даними ОЕСР, світовий валовий внутрішній продукт (ВВП) цього року зросте на 3,1 відсотка, тоді як у попередньому прогнозі у лютому йшлося про зростання на 2,9 відсотка.

Очікується, зокрема, що економіка Сполучених Штатів Америки зросте на 2,6 відсотка у 2024 році, тоді як попередні очікування склали 2,1 відсотка. ОЕСР також підвищила свій прогноз для економіки Китаю - вона зросте на 4,9 відсотка (у лютневому прогнозі йшлося про зростання на 4,7 відсотка).

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Втім, в ОЕСР попередили, що "висока геополітична напруженість, особливо на Близькому Сході, може порушити енергетичні та фінансові ринки, спричинивши сплеск інфляції та сповільнення зростання".

"Політичні дії мають забезпечити макроекономічну стабільність і покращити середньострокові перспективи зростання. Монетарна політика повинна залишатися зваженою, щоб мати можливість знижувати процентні ставки в міру зниження інфляції", - зазначив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

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Економіка ФРН зросте лише на 0,2 відсотка, ЄС - на 0,7 відсотка

Організація економічного співробітництва та розвитку очікує зростання в Єврозоні на 0,7 відсотка, що трохи краще, ніж очікувалося у лютому, коли прогнозоване зростання оцінювалося в 0,6 відсотка.

Також ОЕСР знизила свій прогноз зростання у 2024 році для економіки Німеччини - до 0,2 відсотка з 0,3 відсотка у лютому. Також очікується, що економіка Франції зросте у 2024 році на 0,7 відсотка (у лютому прогноз склав 0,6 відсотка зростання).