Одеська ОДА ініціює перенесення початку навчального року через зміну клімату

Одеська обласна державна адміністрація (ОДА) ініціює перенесення початку навчального року на 20 вересня. Про це у середу, 18 серпня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". ОДА на чалі з Сергієм Гриневецьким виступає за перенесення початку навчального року в закладах загальної середньої освіти та вишах. За даними сайту Одеської ОДА, цю ініціативу підтримали окремі парламентарі від Одеської області, а також керівництво Миколаївської та Херсонської обласних держадміністрацій.

Зміна клімату позначається на активності відпочивальників

"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Проте декілька останніх років спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень та червень супроводжуються частими опадами, вітрами та відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон", тобто найкращий час для приїзду в приморські регіони Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", - зазначив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов.

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За його словами, продовження тривалості офіційного туристичного сезону та використання для розвитку туристичного потенціалу південних регіонів "оксамитового сезону" вересня збільшить надходження до бюджетів та надасть робочі місця тисячам жителів регіону.

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За попередніми розрахунками Інституту проблем ринку, у вересні приморські регіони можуть додатково отримати майже 600 мільйонів гривень до місцевих бюджетів - половина цих коштів, за розрахунками, припадає на Одещину. Практика зміни розкладу початку навчального року залежно від регіону та кліматичних умов є поширеною за кордоном, зазначають в Одеській ОДА.