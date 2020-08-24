Очима карикатуриста: що не так з реакцією Лукашенка на протести?

Очима карикатуриста: Страйки в Білорусі - як Лукашенка зустріли на заводі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.