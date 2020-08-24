Очима карикатуриста: що не так з реакцією Лукашенка на протести?

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Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину "диверсії".
У Мінську та інших містах Білорусі тривають масові акції протесту проти офіційних результатів президентських виборів у країні. DW стежила за подіями в Білорусі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.
Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха?
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