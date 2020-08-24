 Очима карикатуриста: що не так з реакцією Лукашенка на протести? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.08.2020

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Європа

Очима карикатуриста: що не так з реакцією Лукашенка на протести?

Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.

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Докладно

Karikatur Sergey Elkin Belarus Lukaschenko

Очима карикатуриста: реакція Лукашенка на акції - що не так?

Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха?  

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