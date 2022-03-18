Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа

Одна людина загинула, 19 зазнали поранень, зокрема чотири дитини, внаслідок обстрілу Подільського району Києва у п'ятницю, 18 березня. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, пошкоджені дитячий садок, школа та шість житлових будинків. За словами мера, вони не вже не придатні для проживання.

У Державній службі надзвичайних ситуацій уточнюють, що пожежу вдалося ліквідувати о 9:14 ранку за Києвом. За попередньою інформацією, ДСНС врятувала 12 людей, евакуювали 98.

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