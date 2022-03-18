 Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2022

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Новини

Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа

Унаслідок ранкового обстрілу Києва пошкоджено шість будинків, дитячий садок та школа на Виноградарі. Одна людина загинула, 19 поранені.

Наслідки обстрілу Києва, 18 березня 2022

Наслідки обстрілу Києва, 18 березня 2022

Одна людина загинула, 19 зазнали поранень, зокрема чотири дитини, внаслідок обстрілу Подільського району Києва у п'ятницю, 18 березня. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, пошкоджені дитячий садок, школа та шість житлових будинків. За словами мера, вони не вже не придатні для проживання.

У Державній службі надзвичайних ситуацій уточнюють, що пожежу вдалося ліквідувати о 9:14 ранку за Києвом. За попередньою інформацією, ДСНС врятувала 12 людей, евакуювали 98.

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