Роботи для одержувачів соцдопомоги: в ФРН ідея приживається

Заступник лідера ВДП підтримав ініціативу ХДС/ХСС щодо обов'язкових робіт для тих, хто отримує соціальні кошти. На думку Крістофі Меєра, це сприятиме їхній адаптації до робочого режиму.

Заступник лідера фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Крістоф Меєр (Christoph Meyer) вважає, що одержувачі соціальної допомоги (Bürgergeld) мають виконувати суспільно-корисні роботи у громадських місцях. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, оприлюдненому 7 січня. Таким чином він підтримав ініціативи, висловлені представниками блоку консервативних опозиційних Христянсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

За словами Меєра, суспільно-корисна робота створить для одержувачів допомоги "регулярний розпорядок дня перед швидким поверненням на ринок праці". Як приклад таких робіт Меєр наводить прибирання та надання допомоги на дитячих майданчиках, у парках та на залізничних станціях. При цьому він також говорить "про взаємну солідарність у цьому контексті". "Ті, хто відмовляється від підсильної праці і живе на гроші населення, що працює, повинні підтримувати громадські місця в порядку і чистоті для всіх інших", - вважає депутат від ВДП.

Вимогу працевлаштування для отримувачів соціальної допомоги запровадила міська рада Шверіна за ініціативою фракції ХДС. Ідею підтримав і парламентський секретар фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei). В інтерв'ю Deutschlandfunk 7 січня він вказав на справедливість такого підходу. На думку Фрая, нинішні соціальні виплати для безробітних громадян слід перейменувати на "новий базовий дохід" і надавати його лише тим, хто дійсно його потребує. У майбутньому на тих, хто ухиляється від працевлаштування, варто накладати більш суворі санкції, додав він.

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