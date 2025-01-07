Депутат ХДС: Одержувачі соцдопомоги у ФРН мають працювати

Особи працездатного віку, яким дозволяє стан здоров'я і які не мають родичів, котрі потребують догляду, повинні виходити на роботу, незважаючи на отримання соціальної допомоги (Bürgergeld). На цьому в інтерв'ю Deutschlandfunk у вівторок, 7 січня, наголосив парламентський секретар фракції Христянсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei).

За словами Фрая, такий підхід був би справедливим. "Інакше люди з низьким і середнім рівнем доходу, які самі відповідають за своє існування, почуватимуться обмеженими у своїх правах", - зазначив депутат Бундестагу. На думку Фрая, нинішні соціальні виплати для безробітних громадян слід перейменувати на "новий базовий дохід" і надавати його лише тим, хто дійсно його потребує. У майбутньому на тих, хто ухиляється від працевлаштування, варто накладати більш суворі санкції.

Політик ХДС також розглядає обов'язкову роботу для одержувачів допомоги як спосіб залучення людей до роботи в довгостроковій перспективі. За його словами, приклади з деяких районів Тюрингії свідчать про позитивний ефект - там шукачі притулку зобов'язані виконувати громадські роботи. У місті Шверін це також стосується і одержувачів соціальної допомоги, яку в Німеччині отримують і біженці від війни з України.

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У Шверіні вже зобов'язали отримувачів соцдопомоги працювати

Так, як повідомила 6 січня Die Welt, міська рада Шверіна - столиці землі Мекленбург-Передня Померанія - більшістю голосів проголосувала за запровадження обов'язкового працевлаштування для отримувачів соціальної допомоги. 24 голосами проти 16 (при одному, що утримався) депутати схвалили пропозицію, висунуту фракцією ХДС. Відтепер отримувачі соцдопомоги мають виконувати суспільно-корисні роботи у некомерційних закладах, як-от у дитячих садочках, клубах або школах, за мінімальну оплату розміром 1-2 євро. Тим, хто відмовлятиметься від її виконання, скорочуватиметься виплата соціальної допомоги.

Такі правила раніше уже діяли у Шверіні, але стосувалися лише шукачів притулку. Це перший випадок у Німеччині, коли людей, які отримують соціальні виплати, зобов'язують виконувати соціальну роботу.

Нагадаємо, 23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу.

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