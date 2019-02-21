NYT: Трамп вимагав, щоб його зятю Кушнеру надали доступ до секретів США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у 2018 році розпорядився, щоб його зятеві та раднику Джареду Кушнеру було надано найвищий рівень доступу до секретних документів в країні. Як повідомило у четвер, 28 лютого, видання The New York Times, такий доступ Кушнер отримав у травні минулого року після тривалої перевірки органами безпеки.

У своїй статті видання посилається на власні анонімні джерела і стверджує, що Дональд Трамп нібито вимагав надати допуск своєму зятю до державних секретів, попри голоси занепокоєння, що лунали з боку представників американської розвідки, а також колишнього глави апарату Білого дому Джона Келлі та колишнього радника Трампа Дона Мак-Гана. За інформацією The New York Times, у своїй службовій записці Келлі свого часу писав, що йому "було наказано" надати найвищий рівень доступу для Кушнера. А Мак-Ган у своїй службовій записці висловлювався проти такого рішення.

У відповідь на цю інформацію речник Джареда Кушнера запевнив, що доступ йому до держтаємниць був наданий за стандартною процедурою і при цьому "ніхто не чинив жодного тиску".

У прес-службі Білого дому інформацію прокоментувати відмовилися. У січні цього року Трамп запевняв репортерів, що він ніколи не був залучений до процесу надання доступу до секретних документів для свого зятя. Утім, цей випадок вже став предметом перевірки у комітеті Палати представників Конгресу США з питань нагляду та реформ, повідомив його голова, республіканець Елайджа Каммінгс.