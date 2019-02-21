 NYT: Трамп вимагав, щоб його зятю Кушнеру надали доступ до секретів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

NYT: Трамп вимагав, щоб його зятю Кушнеру надали доступ до секретів США

За інформацією The New York Times, Дональд Трамп тиснув на підлеглих з метою надання найвищого рівня доступу для Джареда Кушнера. У Білому домі інформацію не прокоментували.

Дональд Трамп (л) і його зять Джаред Кушнер (п)

Дональд Трамп (л) і його зять Джаред Кушнер (п)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у 2018 році розпорядився, щоб його зятеві та раднику Джареду Кушнеру було надано найвищий рівень доступу до секретних документів в країні. Як повідомило у четвер, 28 лютого, видання The New York Times, такий доступ Кушнер отримав у травні минулого року після тривалої перевірки органами безпеки.

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Зять і радник Трампа та екс-керівник його виборчого штабу окремо відповідали на запитання конгресменів у рамках розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США. (25.07.2017)

Джаред Кушнер та інші члени американської делегації зустрінуться з лідерами країн Близького Сходу з метою заохотити ізраїльтян і палестинців до прямих мирних переговорів. (11.08.2017)

У своїй статті видання посилається на власні анонімні джерела і стверджує, що Дональд Трамп нібито вимагав надати допуск своєму зятю до державних секретів, попри голоси занепокоєння, що лунали з боку представників американської розвідки, а також колишнього глави апарату Білого дому Джона Келлі та колишнього радника Трампа Дона Мак-Гана. За інформацією The New York Times, у своїй службовій записці Келлі свого часу писав, що йому "було наказано" надати найвищий рівень доступу для Кушнера. А Мак-Ган у своїй службовій записці висловлювався проти такого рішення.

У відповідь на цю інформацію речник Джареда Кушнера запевнив, що доступ йому до держтаємниць був наданий за стандартною процедурою і при цьому "ніхто не чинив жодного тиску".

У прес-службі Білого дому інформацію прокоментувати відмовилися. У січні цього року Трамп запевняв репортерів, що він ніколи не був залучений до процесу надання доступу до секретних документів для свого зятя. Утім, цей випадок вже став предметом перевірки у комітеті Палати представників Конгресу США з питань нагляду та реформ, повідомив його голова, республіканець Елайджа Каммінгс.

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Зять Трампа і його зустрічі з росіянами (26.07.2017)

 

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Зять Трампа і його зустрічі з росіянами (26.07.2017)  

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