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Джаред Кушнер

Джаред Кушнер - американський бізнесмен і зять Дональда Трампа, 45-го президента США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джаред Кушнер".

Джаред Кушнер брав активну участь у передвиборній кампанії 2015-2016 років на боці Дональда Трампа. У виборчому штабі Трампа він відповідав за цифрову комунікацію. Після того, як Дональд Трамп обійняв посаду президента США, Джаред Кушнер став головним радником глави Білого дому. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виконано перший прямий авіарейс між Ізраїлем та ОАЕ

Виконано перший прямий авіарейс між Ізраїлем та ОАЕ 31.08.2020

Літак ізраїльської авіакомпанії El Al виконав рейс з Тель-Авіва до Абу-Дабі. На борту повітряного судна перебували і високопосадовці з Ізраїлю та США, зокрема зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Білий дім представив план розвитку Палестинських територій

Білий дім представив план розвитку Палестинських територій 22.06.2019

Інвестиції обсягом 50 мільярдів доларів планується направити на розвиток охорони здоров'я, освіти, сільського господарства, туризму та енергопостачання на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази.
NYT: Трамп вимагав, щоб його зятю Кушнеру надали доступ до секретів США

NYT: Трамп вимагав, щоб його зятю Кушнеру надали доступ до секретів США 01.03.2019

За інформацією The New York Times, Дональд Трамп тиснув на підлеглих з метою надання найвищого рівня доступу для Джареда Кушнера. У Білому домі інформацію не прокоментували.

Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ

Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ 27.07.2018

За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами.

Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека та рідня Трампа

Єрусалим перед відкриттям посольства США: посилена безпека та рідня Трампа 13.05.2018

На відкриття посольства США в Єрусалимі прибула американська делегація у складі якої, зокрема, Іванка Трамп та Джаред Кушнер. Тим часом палестинці у Секторі Гази готуються до протестів.
Беннон відмежувався від критики в бік родини Трампа

Беннон відмежувався від критики в бік родини Трампа 08.01.2018

Критичні зауваження щодо дій команди нинішнього президента США Дональда Трампа стосувалися Пола Манафорта, а не родини Трампа, запевнив колишній головний стратег Білого дому Стівен Беннон.
Трамп збирається позиватися проти свого екс-радника Беннона

Трамп збирається позиватися проти свого екс-радника Беннона 04.01.2018

Президент США Дональд Трамп публічно відмежувався від свого колишнього головного стратега Стівена Беннона. На думку Трампа, той втратив не тільки роботу, але й "глузд". Глава Білого дому має намір звернутися до суду.

Чи призведе зізнання Флінна про зв'язки з Росією до імпічменту Трампа?

Чи призведе зізнання Флінна про зв'язки з Росією до імпічменту Трампа? 04.12.2017

Зізнання екс-радника президента США Майкла Флінна щодо можливого втручання РФ у президентські вибори має важливе значення для слідства. Однак, як це вплине на Дональда Трампа?
До контактів з РФ Майкла Флінна міг змусити зять Трампа або сам Трамп - ЗМІ

До контактів з РФ Майкла Флінна міг змусити зять Трампа або сам Трамп - ЗМІ 02.12.2017

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер міг примушувати Майкла Флінна до контактів з Росією, повідомляє низка американських ЗМІ. Сам Флінн визнав, що повідомляв перехідній команді Трампа про свої контакти з РФ.
ЗМІ: радники Трампа користувалися приватною поштою для службового листування

ЗМІ: радники Трампа користувалися приватною поштою для службового листування 26.09.2017

Джаред Кушнер, Райнс Прібус, Стів Беннон та інші радники Дональда Трампа використовували приватні електронні скриньки для службового листування, повідомляють американські медіа.
Білий дім: Зять Трампа поїде вирішувати близькосхідний конфлікт

Білий дім: Зять Трампа поїде вирішувати близькосхідний конфлікт 11.08.2017

Джаред Кушнер та інші члени американської делегації зустрінуться з лідерами країн Близького Сходу з метою заохотити ізраїльтян і палестинців до прямих мирних переговорів.
Трамп та втручання України у вибори в США: поверхові закиди у бік Києва

Трамп та втручання України у вибори в США: "поверхові закиди" у бік Києва 26.07.2017

Оглядачі американських ЗМІ називають можливість організованого втручання українського уряду у вибори президента США малоймовірною, а закиди Трампа на адресу Києва - "поверховими".

Зять Трампа і його зустрічі з росіянами (26.07.2017) 26.07.2017

Джаред Кушнер, радник і зять президента США Дональда Трампа, мав щонайменше чотири зустрічі з росіянами ще під час передвиборчої кампанії. Це була "марна трата часу" і "рутина", запевняє Кушнер.
Кушнера і Манафорта допитали в Конгресі США у межах російської справи

Кушнера і Манафорта допитали в Конгресі США у межах "російської справи" 25.07.2017

Зять і радник Трампа та екс-керівник його виборчого штабу окремо відповідали на запитання конгресменів у рамках розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США.
Джаред Кушнер про свої зустрічі з росіянами: Я не брав участі у змові з Росією

Джаред Кушнер про свої зустрічі з росіянами: Я не брав участі у змові з Росією 24.07.2017

Зять та радник Дональда Трампа підтвердив, що зустрічався з тодішнім послом Росії у США, головою "Внешэкономбанка" та російською адвокаткою. Кушнер наполягає, що не обговорював із ними нічого неправомірного.
Зять Дональда Трампа заперечує будь-які таємні зв'язки з росіянами

Зять Дональда Трампа заперечує будь-які таємні зв'язки з росіянами 24.07.2017

Жодних таємних зв'язків з будь-яким іноземних урядом нинішній радник та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не мав. Про це він заявив перед початком слухань у комітеті Конгресу.
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