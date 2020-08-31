Джаред Кушнер - американський бізнесмен і зять Дональда Трампа, 45-го президента США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джаред Кушнер".

Джаред Кушнер брав активну участь у передвиборній кампанії 2015-2016 років на боці Дональда Трампа. У виборчому штабі Трампа він відповідав за цифрову комунікацію. Після того, як Дональд Трамп обійняв посаду президента США, Джаред Кушнер став головним радником глави Білого дому. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.