 Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2019

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Економіка

Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості?

Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.

Угорщина офіційно скаржилася на те, що Nutella там не така кремоподібна, як в Австрії

Угорщина офіційно скаржилася на те, що Nutella там не така кремоподібна, як в Австрії

Уряди країн на сході ЄС ще кілька років тому офіційно скаржились, що міжнародні концерни продають у цьому регіоні гіршу продукцію, ніж на Заході. Угорське відомство з контролю за якістю харчів, зокрема, 2016 року офіційно заявило, що у супермаркетах цієї країни продається Coca-Cola, яка на смак більш "примітивна" і "менш інтенсивна", ніж в Австрії. А шоколадно-горіхова паста Nutella, мовляв, "не настільки кремоподібна". Тоді ж у Словаччині заявляли, що продукція, яку міжнародні концерни продають у цій країні, мають вищий вміст жирів і менший вміст м'яса, ніж у західноєвропейських країнах. Натомість замість цукру, мовляв, частіше застосовується підсолоджувач, а замість фруктових - штучні ароматизатори.

У Будапешті нарікають, що угорцям продають не таку смачну Coca-Cola

У Будапешті нарікають, що угорцям продають не таку смачну Coca-Cola

Подвійні стандарти?

Аби дати відповідь на такі закиди, Європейський Союз запровадив уніфіковані методи контролю якості харчових продуктів, які дозволяють виявляти подвійні стандарти.  У червні 2019 року Єврокомісія оприлюднила перші результати дослідження, присвяченого темі розбіжності у якості продукції в різних країнах ЄС. Виявилося, що майже у третині проконтрольованих видів продукції виявили розбіжності у складі - попри ідентичну або дуже схожу упаковку. Утім, наголошують у Брюсселі, при цьому не підтвердилося припущення, буцімто виробники постачають гіршу продукцію саме в країни Східної Європи.

Згідно з даними дослідження, дев'ять відсотків продуктів продаються в абсолютно однакових упаковках з переднього боку попри різний склад. У 22 відсотках випадків продукція з іншим вмістом продається у дещо видозміненій упаковці. Контролюючі органи ЄС наголошують, що відмінності у складі не обов'язково означають нижчу якість харчів.

Різні смаки і звички

У німецькому Об'єднанні брендів (Markenverband) привітали появу дослідження. "Розриву у якості між Сходом і Заходом ніколи не існувало", - йдеться у заяві об'єднання. Виробники наголошують, що відмінності не приховуються, їх можна помітити, ознайомившись зі складом продукції. Харчові концерни стверджують, що різні рецепти відображають різні смаки споживачів у різних країнах. "Тому деяка продукція цілком може і навіть мусить мати інший смак в іншій країні", - вважає виконавчий директор об'єднання Крістіан Келер (Christian Köhler). Він переконує, що це не пов'язано з нижчою якістю.

Єврокомісарка Вера Юрова обіцяє, що за подвійні стандарти виробників штрафуватимуть

Єврокомісарка Вера Юрова обіцяє, що за подвійні стандарти виробників штрафуватимуть

"Прірви між Сходом і Заходом немає"

В рамках дослідження було проаналізовано 1400 видів продукції у 19 країнах, зокрема у 10 країнах Східної Європи. Єврокомісар з питань освіти і культури угорець Тібор Наврачич вважає результати неоднозначними. З одного боку, прірви між Сходом і Заходом, за його словами, немає. Тим не менше, йому не дає спокою той факт, що майже у третині випадків продукція з різним складом продається в однакових або дуже схожих упаковках.

Єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова з Чехії пообіцяла, що подвійні стандарти у виробництві продуктів харчування будуть кратися законом. Перш за все, споживачі можуть бути впевненими, наголошує чиновниця, що "вміст продукту відповідатиме даним на упаковці".

  • Данія: найдорожчий в ЄС хліб

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Данія: найдорожчий в ЄС хліб

    Найдорожчою для життя країною Євросоюзу залишається Данія - споживчі ціни тут 2018 року були майже на 38 відсотків вищими, ніж в середньому по ЄС. Зокрема, за даними Євростату, країна мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої - на 30 відсотків вище від середнього по ЄС. Передусім через дорогі хліб та зернові, які тут коштують у півтора рази дорожче.

  • Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо

    Хоч загальний рівень цін в Австрії вищий за середній у ЄС лише на 10 відсотків, ця країна разом з Люксембургом (третій згори за загальним рівнем споживчих цін) - серед лідерів за цінами на продукти харчування і безалкогольні напої. Вони тут на 25 відсотків вищі середній показник по ЄС. Найдорожчими у Австрії та Люксембурзі серед країн ЄС виявилося, зокрема, м’ясо.

  • Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити

    Фінляндії та Ірландія - серед найдорожчих країн ЄС. В них обох споживчі ціни вищі за середні по ЄС на понад 20 відсотків. Це стосується, зокрема, як продуктів харчування і безалкогольних напоїв (плюс 20 відсотків), так і алкогольних напоїв. Останні тут взагалі найдорожчі в Євросоюзі: у Фінляндії ціни на алкоголь на 82 відсотки вищі за середні в ЄС, в Ірланії - на 77 відсотків.

  • Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн

    Крім алкоголю, в Ірландії також одні з найдорожчих у ЄС цигарки. Тут, а також у Великобританії, тютюнові вироби коштують удвічі дорожче, ніж у середньому в ЄС. Причому ціновий відрив обох острівних країн від решти разючий. У Франції, яка за цим показником посідає третє місце, тютюн лише на 40 відсотків дорожчий, ніж у середньому в ЄС, тобто менш ніж у півтора рази.

  • Німеччина: золота середина

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Німеччина: золота середина

    У Німеччині вартість життя вища, ніж в середньому по ЄС. Однак несуттєво. Ціни на споживчі товари та послуги у ФРН у 2018 році були на 4,3 відсотка вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС. Продукти харчування, безалкогольні напої та тютюн тут коштують приблизно на рівні середніх показників по Євросоюзу. А алкоголь - навтіь на 11 відсотків дешевший, ніж у середньому в ЄС.

  • Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії

    Найнижчими цінами на продукти харчування та безалкогольні напої у ЄС 2018 року можуть похизуватися Румунія (мінус 34 відсотки від середніх цін по ЄС), Польща (мінус 31 відсоток), Болгарія (мінус 24 відсотки). Приміром, у Польщі найдешевші в ЄС молочні продукти і яйця (мінус 29 відсотків), а в Румунії - хліб та злаки (майже вдвічі нижчі ціни за середні по ЄС).

  • Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя

    Загалом найдешевшою країною ЄС можна вважати Болгарію. Там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по Євросоюзу. У рейтингу найдешевших продуктів серед країн ЄС Болгарія посідає третє місце. А ось алкогольні напої та тютюн тут найдешевші в ЄС: ціни на них тут відповідно на 26 та 51 відсоток нижчі за середні по Євросоюзу.

    Автор: Вікторія Борисюк


 

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