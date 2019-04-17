Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості?

Уряди країн на сході ЄС ще кілька років тому офіційно скаржились, що міжнародні концерни продають у цьому регіоні гіршу продукцію, ніж на Заході. Угорське відомство з контролю за якістю харчів, зокрема, 2016 року офіційно заявило, що у супермаркетах цієї країни продається Coca-Cola, яка на смак більш "примітивна" і "менш інтенсивна", ніж в Австрії. А шоколадно-горіхова паста Nutella, мовляв, "не настільки кремоподібна". Тоді ж у Словаччині заявляли, що продукція, яку міжнародні концерни продають у цій країні, мають вищий вміст жирів і менший вміст м'яса, ніж у західноєвропейських країнах. Натомість замість цукру, мовляв, частіше застосовується підсолоджувач, а замість фруктових - штучні ароматизатори.

У Будапешті нарікають, що угорцям продають не таку смачну Coca-Cola

Подвійні стандарти?

Аби дати відповідь на такі закиди, Європейський Союз запровадив уніфіковані методи контролю якості харчових продуктів, які дозволяють виявляти подвійні стандарти. У червні 2019 року Єврокомісія оприлюднила перші результати дослідження, присвяченого темі розбіжності у якості продукції в різних країнах ЄС. Виявилося, що майже у третині проконтрольованих видів продукції виявили розбіжності у складі - попри ідентичну або дуже схожу упаковку. Утім, наголошують у Брюсселі, при цьому не підтвердилося припущення, буцімто виробники постачають гіршу продукцію саме в країни Східної Європи.

Згідно з даними дослідження, дев'ять відсотків продуктів продаються в абсолютно однакових упаковках з переднього боку попри різний склад. У 22 відсотках випадків продукція з іншим вмістом продається у дещо видозміненій упаковці. Контролюючі органи ЄС наголошують, що відмінності у складі не обов'язково означають нижчу якість харчів.

Різні смаки і звички

У німецькому Об'єднанні брендів (Markenverband) привітали появу дослідження. "Розриву у якості між Сходом і Заходом ніколи не існувало", - йдеться у заяві об'єднання. Виробники наголошують, що відмінності не приховуються, їх можна помітити, ознайомившись зі складом продукції. Харчові концерни стверджують, що різні рецепти відображають різні смаки споживачів у різних країнах. "Тому деяка продукція цілком може і навіть мусить мати інший смак в іншій країні", - вважає виконавчий директор об'єднання Крістіан Келер (Christian Köhler). Він переконує, що це не пов'язано з нижчою якістю.

Єврокомісарка Вера Юрова обіцяє, що за подвійні стандарти виробників штрафуватимуть

"Прірви між Сходом і Заходом немає"

В рамках дослідження було проаналізовано 1400 видів продукції у 19 країнах, зокрема у 10 країнах Східної Європи. Єврокомісар з питань освіти і культури угорець Тібор Наврачич вважає результати неоднозначними. З одного боку, прірви між Сходом і Заходом, за його словами, немає. Тим не менше, йому не дає спокою той факт, що майже у третині випадків продукція з різним складом продається в однакових або дуже схожих упаковках.

Єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова з Чехії пообіцяла, що подвійні стандарти у виробництві продуктів харчування будуть кратися законом. Перш за все, споживачі можуть бути впевненими, наголошує чиновниця, що "вміст продукту відповідатиме даним на упаковці".