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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nutella".
Nutella - горіхова паста, яка виробляється італійською компанією Ferrero. Пасту Nutella розробив 1940 року італійський кондитер та підприємець П'єтро Ферреро, який 1946 року заснував власну фірму Ferrero. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.