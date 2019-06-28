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Nutella

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nutella".

Nutella - горіхова паста, яка виробляється італійською компанією Ferrero. Пасту Nutella розробив 1940 року італійський кондитер та підприємець П'єтро Ферреро, який 1946 року заснував власну фірму Ferrero. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості?

Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості? 28.06.2019

Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.
Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво

Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво 22.02.2019

Причиною стала проблема з якістю продукту, деталі якої не розголошуються. У Ferrero зазначають, що шоколадна паста, котра уже доставлена до крамниць, - якісна.

Як у Німеччині борються з ожирінням

Як у Німеччині борються з ожирінням 28.09.2018

Більше половини німців мають надмірну вагу - і прогулянка супермаркетом підказує, чому. Вона також свідчить про те, наскільки важко політикам переконати харчову промисловість продавати здоровіші продукти.

Східну Європу годують другосортними продуктами? (28.03.2017) 28.03.2017

Угорщина звинуватила західних виробників у постачанні їм продуктів харчування гіршої якості. Самі компанії заперечують, що мають окремі лінії виробництва для бідніших країн. DW з'ясувала, чи обґрунтовані такі закиди. 
Продукти другого сорту для Східної Європи? (відео)

Продукти другого сорту для Східної Європи? (відео) 28.03.2017

Угорщина звинуватила західних виробників у постачанні їм продуктів харчування гіршої якості. Самі компанії заперечують, що мають окремі лінії виробництва для бідніших країн. DW з'ясувала, чи обґрунтовані такі закиди.

Чи можливий футбол без пива?

Чи можливий футбол без пива? 21.10.2011

Німецькі футбольні функціонери сперечаються, чи варто Федерації футболу подовжувати спонсорський контракт з броварнею Bitburger. Одні говорять про здоровий спосіб життя, інші – про пиво як культурне надбання німців.