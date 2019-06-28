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Nutella - горіхова паста, яка виробляється італійською компанією Ferrero. Пасту Nutella розробив 1940 року італійський кондитер та підприємець П'єтро Ферреро, який 1946 року заснував власну фірму Ferrero. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.