Новомосковськ пропонують перейменувати у Нову Самарь

Депутати Новомосковської міської ради Дніпропетровської області на сесії міськради у вівторок, 23 січня, затвердили нову назву міста - Нова Самарь. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік у дописі в Facebook.

"На позачерговій сесії міської ради було прийняте рішення про подання на розгляд Верховної Ради України назви Нова Самарь, як нової для нашого міста. Остаточне рішення буде саме за депутатами Верховної Ради", - зазначив він.

При цьому у місті тривало голосування серед місцевих жителів за інші назви. За Новосамарськ проголосували 51,43 відсотка, за Самар - 41,65, за Новоселицю - 6,92 відсотка.

Свою нинішню назву місто отримало у 1794 році як спадщину Російської імперії.Український інститут національної пам'яті вніс назву Новомосковська перелік деколонізації топонімів.

Процес перейменування розпочали ще у липні 2023 року. 16 січня місцеві депутати обирали серед двох назв: Самар та Нова Самар, нагадує "Суспільне". Цього разу до назви "Нова Самар" додали м'який знак.

Деколонізація в Україні

В Україні почали масово перейменовувати міста та вулиці ще в 2015 році. Це було частиною процесу декомунізації, яка регулюється окремим законом і не торкається назв, пов'язаних із Росією. З початком повномасштабного російського вторгнення цей процес актуалізувався і в багатьох регіонах уже перейменували сотні назв, пов'язаних з РФ.

У квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що пропагують або символізують Росію.

Він, зокрема, забороняє присвоювати топонімам назви, що "глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події".

Топоніми, які наразі містять такі назви, мають бути перейменовані, а символіка - вилучена з публічного простору.