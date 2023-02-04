Нові погрози Путіна не злякали Берлін

У Берліні вже звикли до натяків Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у відповідь на нарощування військової допомоги, яку західні країни надають Україні для відсічі російської агресії. Ось і на урядовій пресконференції 3 лютого, наступного дня після виступу російського президента у Волгограді, реакція уряду Німеччини на слова Путіна про те, що "застосуванням бронетехніки справа не закінчиться", цікавила тільки кореспондента DW.

"Серія безглуздих історичних порівнянь"

"Уряд Німеччини, звісно, взяв до відома слова російського президента", - ввічливо відповів речник канцлера Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Що ж стосується алюзій Путіна щодо часів Другої світової війни, то їх Гебештрайт прокоментував так: "Це була ціла серія безглуздих історичних порівнянь, які неодноразово використовуються для виправдання російського вторгнення в Україну, і вони самі себе викривають".

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Представник канцлера нагадав про те, що насправді йдеться про агресію Росії проти сусідньої країни, про право самої України захищатися від вторгнення на її територію, а також про право Німеччини та інших країн надавати їй для цього фінансову, політичну, гуманітарну та військову допомогу, зокрема й важкими озброєннями. При цьому, як наголосив Гебештрайт, "йдеться лише про надання допомоги, про заходи з підтримки, а не про участь у війні. І російський президент це, безумовно, добре розуміє".

Під час промови у Волгограді Володимир Путін знову вдався до натяків - погроз Фото: Dmitry Azarov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP Photo/picture alliance

Канцлер і надалі телефонуватиме Путіну

Черговий випад російського президента проти Німеччини, який заявив про те, що Росії "знову загрожують німецькими танками Leopard, на борту яких хрести", не став для уряду ФРН приводом відмовлятися від спроб достукатися до Путіна та його оточення.

Ні, відповів Гебештрайт кореспондентові DW, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) і після таких заяв не бачить причин не телефонувати російському президенту. Звісно, продовжував він, "відомо про наявність у сторін вельми різних думок про російський напад на Україну, напам'ять відома позиція російського правителя, але все одно робляться спроби розмовляти у сподванні, що в якомусь місці відбудеться зрушення".

Канцлер Шольц має намір і надалі телефонувати Путіну Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

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З точки зору канцлера, підтримувати такі контакти з Путіним важливо і потрібно, і, за словами Гебештрайта, такий підхід Шольца зустрічає підтримку представників інших західних країн. Остання телефонна розмова Шольца та Путіна відбулася на початку грудня минулого року, позитивних результатів вона не дала, але найближчими тижнями, сказав Гебештрайт, канцлер знову має намір зателефонувати до Кремля.

Берлін дозволив постачання Україні танків Leopard 1

Якщо не виступ Путіна у Волгограді, то інформація про постачання Києву німецьких танків Leopard 1 зі складів заводів-виробників та дискусія про західні бойові літаки для українських ВПС жваво цікавила столичну пресу.

Гебештрайт підтвердив інформацію про те, що уряд Німеччини видав дозвіл на експорт в Україну танків Leopard 1, знятих із озброєння Бундесверу ще 2003 року. За даними німецьких ЗМІ, йдеться про 188 машин, які є у розпорядженні двох заводів німецького ВПК, що й звернулися за необхідним у таких випадках дозволом на постачання в Україну.

Уряд ФРН дозволив експорт в Україну танків Leopard 1 Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

За словами речника міноборони ФРН полковника Арне Коллатца (Arne Collatz), ці танки за своїми тактико-технічними характеристиками приблизно співставні з Т-62 і Т-64 радянського виробництва, які також застосовуються в ході бойових дій в Україні. Експерти, однак, вважають, що танки Leopard 1 можуть бути доволі оперативно модернізовані й доведені до вимог, які висуваються до бронетехніки сьогодні.

У питанні про бойові літаки немає "червоної лінії"

Значно менш однозначними були відповіді представників уряду Німеччини на запитання журналістів щодо бойових літаків для України. Висловлювання Штеффена Гебештрайта на цю тему дуже нагадували ті, з якими він сам, а також інші німецькі політики виступали кілька місяців тому, коли розгорталася дискусія про постачання Україні важких західних танків.

F-16 польских ВПС Фото: Lithuanian Ministry of National Defense/AP Photo/picture alliance

Один із головних принципів, якими керується офіційний Берлін при ухваленні рішень про постачання Україні тієї чи іншої бойової техніки, - не допустити втягування НАТО у прямий воєнний конфлікт із Росією. Віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) нещодавно заявив в інтерв'ю, що обслуговувати західні бойові літаки можуть лише натовські фахівці, що підвищує ризик перетворення НАТО на сторону, що воює.

На цей ризик звернув увагу на пресконференції 3 лютого та Штеффен Гебештрайт. Водночас, відповідаючи на одне з багатьох запитань на цю тему, він наголосив, що жодних "червоних ліній" у тому, що стосується постачання озброєнь Україні, канцлер Німеччини не проводить, адже ситуація змінюється і "треба мати змогу на це реагувати".