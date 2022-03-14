 Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців

Як зазначається на сайті уряду, Нова Зеландія пропонує 4000 спеціальних віз тим біженцям з України, члени родин яких проживають в країні.

Українці на кордоні Греції та Болгарії

Українці на кордоні Греції та Болгарії

Уряд Нової Зеландії пропонує притулок близько 4000 українцям, члени родин яких мешкають в державі. Про це у вівторок, 15 березня, повідомляється на сайті уряду країни.

Успішні заявники отримають дворічну робочу візу з правом на роботу та освіту для дітей. Після отримання візи члени родини матимуть дев'ять місяців для приїзду в Нову Зеландію. Ця програма стосується батьків, бабусь та дідусів, дорослих братів і сестер, а також дорослих дітей та їх найближчих родичів.

За словами міністра імміграції Кріса Фаафоя, це найбільша спеціальна категорія візи Нової Зеландії за останні десятиліття в рамках міжнародної допомоги. "Нова Зеландія швидко засудила жорстоке і неприйнятне вторгнення в Україну", - сказав міністр.

Крім того, Нова Зеландія  оголосила про виділення додаткових чотирьох мільйонів новозеландських доларів (2,7 мільйона доларів США) на гуманітарну допомогу.

"Разом з іншими дипломатичними заходами, ми вжили термінової реакції на агресію Росії, запровадивши заборони на поїздки, експортний контроль, ухваливши закон про санкції проти Росії 2022 року та надавши фінансування для підтримки важливої ​​гуманітарної роботи", - зазначив Фаафой.

Як повідомляли в ООН, вже понад 2,8 мільйона людей втекли з України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Дивитись відео 02:13

Люди намагаються покинути Ірпінь після нищівних бомбардувань (06.03.2022)

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.

  • Волноваха, 12 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.

  • Волноваха

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.

  • Волноваха, 12 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".

  • Донецьк, 14 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.

  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.

  • Лондон

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.

  • Варшава

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.

  • Львів

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.

  • Медика

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.

  • Перемишль

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.

  • Единбург, 13 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".

  • Париж, 13 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Будинок у Києві, в який зранку 14 березня поцілили російські військові

Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову

З Білорусі почали масово від'їжджати чоловіки, які побоюються військового призову. Їхні історії - у DW.  

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

Міністр економіки ФРН хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року - від нафти з РФ.  