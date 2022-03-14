Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців

Уряд Нової Зеландії пропонує притулок близько 4000 українцям, члени родин яких мешкають в державі. Про це у вівторок, 15 березня, повідомляється на сайті уряду країни.
Успішні заявники отримають дворічну робочу візу з правом на роботу та освіту для дітей. Після отримання візи члени родини матимуть дев'ять місяців для приїзду в Нову Зеландію. Ця програма стосується батьків, бабусь та дідусів, дорослих братів і сестер, а також дорослих дітей та їх найближчих родичів.
За словами міністра імміграції Кріса Фаафоя, це найбільша спеціальна категорія візи Нової Зеландії за останні десятиліття в рамках міжнародної допомоги. "Нова Зеландія швидко засудила жорстоке і неприйнятне вторгнення в Україну", - сказав міністр.
Крім того, Нова Зеландія оголосила про виділення додаткових чотирьох мільйонів новозеландських доларів (2,7 мільйона доларів США) на гуманітарну допомогу.
"Разом з іншими дипломатичними заходами, ми вжили термінової реакції на агресію Росії, запровадивши заборони на поїздки, експортний контроль, ухваливши закон про санкції проти Росії 2022 року та надавши фінансування для підтримки важливої гуманітарної роботи", - зазначив Фаафой.
Як повідомляли в ООН, вже понад 2,8 мільйона людей втекли з України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
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Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.
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Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".
Автор: Микола Пермяков