Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців

Уряд Нової Зеландії пропонує притулок близько 4000 українцям, члени родин яких мешкають в державі. Про це у вівторок, 15 березня, повідомляється на сайті уряду країни.

Успішні заявники отримають дворічну робочу візу з правом на роботу та освіту для дітей. Після отримання візи члени родини матимуть дев'ять місяців для приїзду в Нову Зеландію. Ця програма стосується батьків, бабусь та дідусів, дорослих братів і сестер, а також дорослих дітей та їх найближчих родичів.

За словами міністра імміграції Кріса Фаафоя, це найбільша спеціальна категорія візи Нової Зеландії за останні десятиліття в рамках міжнародної допомоги. "Нова Зеландія швидко засудила жорстоке і неприйнятне вторгнення в Україну", - сказав міністр.

Крім того, Нова Зеландія оголосила про виділення додаткових чотирьох мільйонів новозеландських доларів (2,7 мільйона доларів США) на гуманітарну допомогу.

"Разом з іншими дипломатичними заходами, ми вжили термінової реакції на агресію Росії, запровадивши заборони на поїздки, експортний контроль, ухваливши закон про санкції проти Росії 2022 року та надавши фінансування для підтримки важливої ​​гуманітарної роботи", - зазначив Фаафой.

Як повідомляли в ООН, вже понад 2,8 мільйона людей втекли з України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

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