В підсанкційний список потрапили ще 19 членів найближчого оточення Путіна. Острівна країна продовжить також військову підтримку України, проте має матеріально-технічні обмеження.

Нова Зеландія розширила санкції проти РФ, додавши в підсанкційний список ще 19 членів найближчого оточення Путіна. Йдеться про федеральних міністрів, родичів президента РФ, непостійних членів Ради безпеки РФ, а також правителя Чечні Рамзана Кадирова, повідомляють місцеві ЗМІ. Щодо них будуть застосовані фінансові санкції, а також обмеження на поїздки у рамках скоординованих дій з іншими країнами, повідомила у вівторок, 27 вересня, глава МЗС острівної країни Наная Махута. Всі ці особи скористалися службовим становищем для того, щоб загрожувати територіальній цілісності України, пояснила політикиня.

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Очільниця зовнішньополітичного відомства Нової Зеландії також розкритикувала проведення "референдумів" на захоплених Росією територіях України як порушення фундаментальних принципів міжнародного права. Загалом запроваджені Новою Зеландією санкції проти РФ зачіпають вже понад тисячу юридичних та фізичних осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, членами Держдуми, Ради Федерації і Ради безпеки РФ, військовою та економічною елітою Росії.

З організацій під новозеландські санкції підпали 85-й головний центр спеціальної служби головного управління Генштабу, Головний центр спеціальних технологій у складі Головного розвідувального управління та "Агентство інтернет-досліджень" - петербурзька "фабрика тролів" наближеного до Путіна підприємця Євгена Пригожина.

Україна просить зброю, яку Нова Зеландія надати не може

Також міністр оборони острівної держави Піні Енаре заявив, що Нова Зеландія готова надавати подальшу допомогу з летальним озброєнням, якщо потреби України відповідатимуть її запасам. Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядала Нова Зеландія подальшу військову підтримку, пан Енаре відповів, що запити України не збігаються з оцінкою і можливостями його країни, пише австралійське видання Canberra Times .

"Вони звернулися з проханням про HIMARS, системи оборони "земля-повітря", а також системи оборони "земля-море", - сказав урядовець.

Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн, яку цитує австралійське видання, раніше заявила, що Нова Зеландія прагне й надалі підтримувати опір України, але це супроводжується практичними та матеріально-технічними обмеженнями.

Багатомільйонна підтримка

За даними видання, надіслана досі в Україну новозеландська допомога й оснащення налічує 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 камуфляжний жилет і ремінь.

Веллінгтон раніше домовився також про виділення Україні 21,1 мільйона новозеландських доларів (12,4 мільйона євро - Ред.) на військове фінансування, 8 мільйонів новозеландських доларів (4,7 мільйона євро - Ред.) на гуманітарну підтримку та 2,3 мільйона новозеландських доларів (1,3 мільйона євро - Ред.) на юридичну та адміністративну підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду та офісу Верховного комісара з прав людини. Нова Зеландія також надала літак NZDF C-130 Hercules і до 200 військовослужбовців для навчання і вишколу українських колег.